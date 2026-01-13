تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
أفراح ومناسبات

ندوة في طرابلس تحذّر من تأثير التواصل الرقمي على الترابط الأسري

Lebanon 24
13-01-2026 | 10:58
نظم "الاتحاد العربي للمرأة المتخصصة" في الرابطة الثقافية في طرابلس، ندوة توعوية بعنوان "ثقافة التواصل الرقمي، تحديات تواجه الأسرة في زمن السوشيل ميديا"، شارك فيها المتخصصة في علم الاجتماع الدكتورة لبنى عطوي، الاستاذ المحاضر في الحديث الشريف الدكتور علي الشيخ والمتخصصة في علم النفس الدكتورة رشا تدمري.

تدمري 
بداية، تحدثت تدمري عن الأثر النفسي لاستخدام الشاشات على العلاقات الأسرية، من منظور نفسي ركز على مفهوم الحضور النفسي داخل العائلة. وسلطت الضوء على كيفية التواصل الرقمي حين يتحول إلى بديل عن الحوار والتفاعل الوجهي، وأن يُضعف الترابط العاطفي بين أفراد الأسرة، ولا سيما بين الوالدين والأطفال والمراهقين.
وطرحت مقاربة متوازنة لا تقوم على المنع أو الإدانة، بل على فهم الحاجات النفسية الكامنة خلف الاستخدام المفرط للشاشات، وقدمت توجهات عملية ساعدت على تعزيز الحضور الإنساني، وتنمية التعبير عن المشاعر، ودعم بناء توازن صحي بين الرقمي والإنساني داخل الأسرة.

الشيخ
بدوره، تناول الشيخ الشق الأخلاقي والديني الذي تُبنى عليه أسس التربية السليمة، عارضا للمشاكل التي يتعرض لها الشباب في زمن التواصل الرقمي، وكانت معالجته للموضوع من خلال مقابلات حية أجراها مع الشباب فذكروا الأسباب والدوافع والطريقة الصحيحة لعلاج هذه المشاكل من وجهة نظرهم.

عطوي 
أما مداخلة عطوي فكانت بعنوان "العلاقة الأسرية في ظل الرقمنة: الرهانات وآليات المواجهة"، وتناولت فيها التحولات التي عرفتها الأسرة المعاصرة بفعل الرقمنة، من حيث التغيرات الوظيفية وأنماط التواصل والتطبيع الاجتماعي.
كما سلطت الضوء على مخاطر الرقمنة على الأطفال والمراهقين وعلى العلائقية الزوجية، قبل أن تختتم مداخلتها بطرح استراتيجيات مواجهة من منظور سوسيولوجي تقوم على الوعي، والتقنين، وتعزيز التواصل الأسري.

مداخلات 
كما كانت مداخلات حوارية وشهادات حية عن دور الأم والأب في التوجيه والإرشاد.
الرابطة الثقافية في طرابلس

الرابطة الثقافية

الاتحاد العربي

التعبير عن

علي الشيخ

لبنى عطوي

الترا

