12
o
بيروت
9
o
طرابلس
12
o
صور
10
o
جبيل
11
o
صيدا
14
o
جونية
10
o
النبطية
2
o
زحلة
-2
o
بعلبك
-4
o
بشري
6
o
بيت الدين
-1
o
كفردبيان
أفراح ومناسبات
جمعية شباب المشاريع في الشمال تقيم مباريات في لعبة الشطرنج
Lebanon 24
19-01-2026
|
13:43
أقامت جمعية شباب المشاريع في
الشمال
مباريات في لعبة الشطرنج، في قاعة السلطان
صلاح الدين
المجاورة لمسجد السنة في البداوي، حضرها
نائب رئيس
جمعية شباب المشاريع مازن الظنط، ومسؤول الاتحاد الفلسطيني في الشمال للعبة الشطرنج رجب ديب وبإشراف
الحكم الدولي
الأستاذ سميح عجاج.
وبدأ اللقاء بموعظة من
الشيخ محمد
أبو
دلال
، تكلّم فيها عن معجزتي الإسراء والمعراج، وعن فضل
المسجد
الاقصى والقدس الشريف وما لهما من محبة وتعظيم في قلوب المؤمنين.
بدوره، تكلّم الحكم الدولي عجاج مبيّنًا الشروط والقوانين المتّبعة خلال مباريات الشطرنج مثنيًا على المنظمين ومشجعًا للشباب المشاركين للمحافظة على هذه اللعبة الشيقة.
بعد ذلك، شرع اللاعبون بالمباريات، الذين تجاوز عددهم الثلاثين.
وفي الختام تم توزيع الكؤوس على الفائزين، حيث نال المرتبة الأولى محمد
الجعفري
والمرتبة الثانية
عبد الحميد
خانكان والمرتبة الثالثة منير
درويش
.
