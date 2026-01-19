جمعية شباب المشاريع في الشمال تقيم مباريات في لعبة الشطرنج

أقامت جمعية شباب المشاريع في مباريات في لعبة الشطرنج، في قاعة السلطان المجاورة لمسجد السنة في البداوي، حضرها جمعية شباب المشاريع مازن الظنط، ومسؤول الاتحاد الفلسطيني في الشمال للعبة الشطرنج رجب ديب وبإشراف الأستاذ سميح عجاج.



وبدأ اللقاء بموعظة من أبو ، تكلّم فيها عن معجزتي الإسراء والمعراج، وعن فضل الاقصى والقدس الشريف وما لهما من محبة وتعظيم في قلوب المؤمنين.

بدوره، تكلّم الحكم الدولي عجاج مبيّنًا الشروط والقوانين المتّبعة خلال مباريات الشطرنج مثنيًا على المنظمين ومشجعًا للشباب المشاركين للمحافظة على هذه اللعبة الشيقة.

بعد ذلك، شرع اللاعبون بالمباريات، الذين تجاوز عددهم الثلاثين.

وفي الختام تم توزيع الكؤوس على الفائزين، حيث نال المرتبة الأولى محمد والمرتبة الثانية خانكان والمرتبة الثالثة منير .





