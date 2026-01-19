تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
أفراح ومناسبات

جمعية شباب المشاريع في الشمال تقيم مباريات في لعبة الشطرنج

Lebanon 24
19-01-2026 | 13:43
جمعية شباب المشاريع في الشمال تقيم مباريات في لعبة الشطرنج
جمعية شباب المشاريع في الشمال تقيم مباريات في لعبة الشطرنج photos 0
أقامت جمعية شباب المشاريع في الشمال مباريات في لعبة الشطرنج، في قاعة السلطان صلاح الدين المجاورة لمسجد السنة في البداوي، حضرها نائب رئيس جمعية شباب المشاريع مازن الظنط، ومسؤول الاتحاد الفلسطيني في الشمال للعبة الشطرنج رجب ديب وبإشراف الحكم الدولي الأستاذ سميح عجاج.
 

وبدأ اللقاء بموعظة من الشيخ محمد أبو دلال، تكلّم فيها عن معجزتي الإسراء والمعراج، وعن فضل المسجد الاقصى والقدس الشريف وما لهما من محبة وتعظيم في قلوب المؤمنين.
 
بدوره، تكلّم الحكم الدولي عجاج مبيّنًا الشروط والقوانين المتّبعة خلال مباريات الشطرنج مثنيًا على المنظمين ومشجعًا للشباب المشاركين للمحافظة على هذه اللعبة الشيقة.
 
بعد ذلك، شرع اللاعبون بالمباريات، الذين تجاوز عددهم الثلاثين. 
 
وفي الختام تم توزيع الكؤوس على الفائزين، حيث نال المرتبة الأولى محمد الجعفري والمرتبة الثانية عبد الحميد خانكان والمرتبة الثالثة منير درويش.
 
 
 
 
 
 


الحكم الدولي

صلاح الدين

عبد الحميد

الشيخ محمد

نائب رئيس

الجعفري

فلسطين

المسجد

