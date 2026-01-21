تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
أفراح ومناسبات

ندوة فكريّة في مكتبة بعقلين

Lebanon 24
21-01-2026 | 03:59
ندوة فكريّة في مكتبة بعقلين
ندوة فكريّة في مكتبة بعقلين photos 0
ينظّم المعهد الثقافي–التربوي للتنمية والبحث (CEIDR)، بالشراكة مع الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم (MUBS)، سلسلة من الندوات المتخصّصة في مختلف المناطق اللبنانيّة. ويضع البرنامج في صلب أولويّاته مقاربة قضايا المواطنة والهوية ودور الفرد في الدولة المعاصرة، ولا سيّما في ظلّ التحوّلات الرقميّة المتسارعة وما تطرحه من تحدّيات وفرص على المستويين الفكري والمؤسّساتي، وذلك في إطار إطلاق برنامج المعهد الثقافي–التربوي للتنمية والبحث (CEIDR) لعام 2026، والهادف إلى تنشيط الحوار الأكاديمي وتعزيز التكامل بين البحث العلمي وقضايا المجتمع.

وجاءت هذه الانطلاقة من خلال ندوة فكريّة حول كتاب "المواطنة في فجر جديد" للدكتور حاتم علامي، أُقيمت في المكتبة الوطنيّة في بعقلين، لتشكّل مساحة حواريّة غنيّة جمعت أكاديميّين وخبراء وصنّاع قرار ومهتمّين بالشأن العام، وأسّست لنقاش معمّق حول إعادة بناء مفهوم المواطنة على أسس علميّة وتربويّة حديثة، تستجيب لتحدّيات الحاضر وتطلّعات المستقبل.شكّلت الندوة مساحةً حواريّة غنيّة، جمعت نخبة من الأكاديميّين والخبراء وصنّاع القرار والمحلّلين المعنيّين بالشأن العام، حيث تلاقت الآراء حول سبل إعادة بناء مفهوم المواطنة على أسس حداثيّة تواكب متطلّبات العصر، وتُعيد الاعتبار لدور الفرد كفاعل أساسي في المجتمع والدولة.

أدارت الندوة الدكتورة نغم أبو شقرا، التي قدّمت عرضًا لأبرز الأفكار والمحاور التي يتناولها الكتاب، متوقّفةً عند مقاربته النقديّة لمفهوم المواطنة التقليدي، واقتراحه لرؤية جديدة تنطلق من التفاعل بين القيم الإنسانيّة والتطوّر التكنولوجي. كما أعلنت عن إدراج أجزاء أساسيّة من الكتاب ضمن مادة "المواطنة" في المنهج الجامعي، في خطوة تهدف إلى ربط التعليم الأكاديمي بالقضايا المجتمعيّة الراهنة.

وخلال الندوة، عرضت رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء، البروفسور هيام إسحق، نقاط التقاطع بين برامج المركز الهادفة إلى تعزيز المواطنية، والمحاور البحثيّة القيّمة التي يتضمّنها الكتاب، مؤكّدةً  "أهميّة بناء مفهوم المواطنة بشكل تراكمي يبدأ منذ الصفوف الابتدائيّة، ويُنمّى عبر المناهج والأنشطة التربويّة، بما يرسّخ قيم الانتماء، والمسؤوليّة، والمشاركة الفاعلة".

أمّا الدكتور وليد صافي، فقد تناول قضايا المواطنة وتحولاتها من منظور سياسي وأكاديمي معمّق، مسلّطًا الضوء على التحدّيات التي تواجه الدولة والمجتمع في ظل الأزمات المتلاحقة. وأكّد أنّ" الخلاص لا يمكن أن يتحقّق إلّا من خلال نشر الوعي، وترسيخ ثقافة المواطنة الفاعلة، وتعزيز دور الفرد في بناء الدولة ومؤسّساتها على أسس الشفافيّة والمساءلة".

ومن جهته، شدّد مؤلّف الكتاب الدكتور حاتم علامي على "التزامه مواصلة العمل البحثي والفكري، والسعي إلى تعزيز التفاعل بين المقاربات العلميّة والواقع العملي"، معتبرًا أنّ "المواطنة ليست مفهومًا نظريًا جامدًا، بل ممارسة يوميّة تتطلّب وعيًا مستمرًا وتفاعلًا بنّاءً بين الفرد ومحيطه".


كما أجاب المحاضرون عن أسئلة الحضور، وناقشوا مداخلاتهم، ما أضفى على اللقاء طابعًا تفاعليًا وحيويًا.

واختُتمت الندوة بتوقيع الدكتور علامي لكتابه، في أجواء ثقافيّة مميّزة، على أن تتواصل سلسلة الندوات في محطّاتها المقبلة، حيث أُعلن عن موعد اللقاء التالي يوم السبت 28 شباط 2026، عند الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، في الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم (MUBS) – عاليه، في إطار مواصلة النقاش حول المواطنة وآفاقها في لبنان والمنطقة.
