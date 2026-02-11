توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة بيروت العربية ووزارة الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي

وقّعت جامعة العربية ممثلة برئيسها البروفيسور وائل نبيل عبد السلام مذكرة تفاهم لمدة سنة واحدة مع لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي ممثلة بالوزير الدكتور كمال شحادة، تهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والتقني بما يخدم تطوير والتحول الرقمي في .

حضر التوقيع الامين العام للجامعة الدكتور عمر ، عميد كلية الهندسة البروفيسور يحيى تمساح، عميد كلية العلوم البروفيسور غسان يونس والمدير العام لوزارة المهجرين احمد محمود.

وافادت الجامعة في بيان بان" المذكرة تهدف إلى إرساء إطار التعاون المشترك في مجالات البحث العلمي، بناء القدرات، التدريب المتخصص، والاستشارات التقنية، إضافة إلى دعم صناعة السياسات العامة المرتبطة بالتقنيات الناشئة والأمن السيبراني والتحول الرقمي.

وتنص الاتفاقية أيضاً، على تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل ودورات متخصصة تستهدف موظفي القطاع العام والطلاب والمهنيين، إلى جانب إشراك أساتذة وخبراء الجامعة في تقديم الدراسات والاستشارات الفنية التي تواكب أولويات الوزارة، على ان تشمل المذكرة التعاون في تنظيم المؤتمرات والندوات والأنشطة العلمية، وتفعيل فرص التدريب العملي والمشاريع التطبيقية للطلاب، بما يعزز الربط بين التعليم الأكاديمي واحتياجات القطاع العام".

وفي هذا السياق، تحدث الوزير شحادة مشيرا الى "أن توقيع هذه المذكرة يأتي ضمن مسار وطني شامل لتحديث "، لافتا إلى "الفرصة المتاحة أمام لبنان لإعادة بناء قطاعه التكنولوجي وتجاوز التحديات الاقتصادية والمؤسساتية التي راكمها السنوات الماضية"، مؤكدا "أن الوزارة تعمل على تشريعات جديدة وبرامج تدريب وطنية بالتعاون مع شركاء دوليين مثل ومايكروسوفت وغيرها من المؤسسات الرائدة في التكنولوجيا".

