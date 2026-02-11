تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
أفراح ومناسبات

الخوراسقف كرم احتفل بقداس عيد مار مارون في كنيسة سيدة لينان في مرسيليا

Lebanon 24
11-02-2026 | 05:39
الخوراسقف كرم احتفل بقداس عيد مار مارون في كنيسة سيدة لينان في مرسيليا
أقامت رعيّة سيدة لبنان قدّاساً إحتفاليّاً لمناسبة عيد القدّيس مارون أب الكنيسة المارونيّة، إحتفل بالقدّاس في كنيسة سيدة لبنان في مرسيليا الوكيل البطريركي الخورأُسقُف بول كرم عاونه فيه المونسنيور والأرشمندريت إيلي نمّور بمشاركة القنصل العام الجديد لمرسيليا الأستاذ رالف مطر وشخصيّات من المجتمع الفرنسي.



كما وشارك مؤمنو رعيّة Saint Nicolas de Myrre وحشد كبير من الجالية اللبنانيّة والشرقيّة ومؤمنو كنيسة سيدة لبنان في مرسيليا كباراً وشبيبةً وصغاراً أتوا من مرسيليا والضواحي ومن بعض المناطق المُجاورة لها. وخدمت القدّاس جوقة الرعيّة بقيادة  رانيا عنتر.



في بداية القدّاس قدّم الحاضرون المسؤول عن العلاقات والتواصل في الرعيّة الدكتور Joe COSTA مُعرّفاً بهم ضيوفاً عزيزين على كنيسة سيدة لبنان في مرسيليا. وقد ألقى المونسنيور بول كرم عظةً باللغة الفرنسيّة تكلّم فيها عن رسالة الكنيسة المارونيّة وأبيها القديس مارون وما "تميّز به من فضائل روحيّة ترقى للعُلى إذ قارب بين روحانيّته وبين تناقضات العصر الذي يبتعد عن دعوته للقداسة"، واضعاً تأمّله في إطار إنجيل يوحنّا " ما كان هذا الصوت من أجلي بل من أجلكم "، داعياً الجميع" للدخول في منطق راعوي جديد يرقى إلى عيش الشهادة من أجل الإنجيل".



وفي خِتام القدّاس وجّه المونسنيور كرم رسالة دعم وصلاة إلى رئيس الجمهوريّة اللبنانيّة العماد جوزيف عون عبر القنصل العام مطر راجياً له وللحكومة اللبنانيّة التوفيق وإعادة عجلة بناء دولة المؤسّسات بعيداً عن أي محسوبيّات من أجل نهضة بلد الرسالة لبنان.



وبعد القدّاس توجّه الجميع إلى صالة الرعيّة لتقاسم كوكتيل فرحة العيد حيث قام بخدمة الناس شبيبة وأخويّة الرعيّة. وكانت من خلال ذلك مناسبة لمُصافحة الضيوف والشخصيّات مع الحاضرين ولتبادل الأحاديث. كما وشكر المونسنيور كرم كلّ من تعب وقدّم وتبرّع لإنجاح هذه المناسبة الروحيّة والوطنيّة.
