أفراح ومناسبات

جامعة الحكمة تستضيف بطولة لبنان لمهارات مايكروسوفت 2026 بالشراكة مع مؤسسة مخزومي وITLS

Lebanon 24
11-02-2026 | 06:57
جامعة الحكمة تستضيف بطولة لبنان لمهارات مايكروسوفت 2026 بالشراكة مع مؤسسة مخزومي وITLS
وقع رئيس جامعة الحكمة البروفسور جورج نعمة مذكرة تفاهم مع شركة ITLS (Information Technology Leading Services) ممثلة بمديرها العام السيد طارق الباشا بالشراكة مع مؤسسة مخزومي ممثلة برئيستها السيدة مي مخزومي، تستضيف بموجبها الجامعة بطولة لبنان لمهارات مايكروسوفت 2026 بدءًا من إطلاقها إلى تنظيم الإمتحانات النهائية والحفل الختامي في شهر أيار المقبل، على أن يتأهل الفائزون للمشاركة في البطولة العالمية التي ستتم في الصيف المقبل في كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية، علمًا بأن المشاركة في البطولة لن تقتصر على طلاب جامعة الحكمة بل هي مفتوحة لطلاب مختلف الجامعات كما المدارس لإعطاء فرصة واسعة لتنمية المهارات والمشاركة في البطولة العالمية.

جاء ذلك في الحرم الرئيسي للجامعة في فرن الشباك بحضور أعضاء مجلس الجامعة وفريق عمل كل من مؤسسة مخزومي وشركة ITLS.

أكد رئيس الجامعة البروفسور جورج نعمة أن استضافة الجامعة لبطولة مايكروسوفت تأتي في سياق رسالتها التعليمية القائمة على تزويد الطلاب بكل المؤهلات الضرورية والممكنة ولا سيما التكنولوجية التي أصبحت جزءًا أساسيًا من التعليم العالي. أضاف البروفسور نعمة أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا لدعم الإبتكار والتميز خصوصًا أن الثروة البشرية ولا سيما الشبابية هي الرأسمال الفعلي للبنان والرافعة الحقيقية للإقتصاد الوطني والمجتمع اللبناني؛ وتابع أن جامعة الحكمة لا تألو جهدًا في تقديم الفرص للطلاب ليبرعوا في مسارهم الأكاديمي ويبرزوا على المستوى المهني في لبنان والخارج.

بدورها أبدت السيدة مي مخزومي ثقتها بالجيل الجديد وما لديه من طاقة، مضيفة أن بطولة مايكروسوفت تلعب دورًا أساسيًا في مواءمة هذه الطاقة مع التطور التكنولوجي المتسارع، والذي ينعكس على البطولة من خلال إدخال تقنيات الذكاء الإصطناعي إلى برامجها. وشكرت السيدة مخزومي جامعة الحكمة على التعاون مؤكدة أن مواكبة المؤسسات الأكاديمية للتطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا يشكل دعمًا أساسيًا للطلاب في الإعداد لمستقبلهم.

كذلك أوضح السيد طارق الباشا أن شركة ITLS الشريك العالمي لمايكروسوفت في مجال التعليم تهدف إلى دمج التكنولوجيا في التعليم دعمًا لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل في ضمان تعليم جيد شامل وعادل وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع. وأوضح أن الشركة تقوم منذ العام 2018 بالشراكة مع مؤسسة مخزومي وبالتعاون مع مؤسسات أكاديمية لاستضافة بطولة مايكروسوفت، منوهًا بشكل خاص باهتمام جامعة الحكمة بتسليح الطلاب بالمهارات التكنولوجية.
 
 
الولايات المتحدة

الرئيسي

الثروة

البشري

الحرم

جورج

