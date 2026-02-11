تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إحتفال في كنيسة السيّدة للروم الارثوذكس في الشويفات لمناسبة يوم العامل الدبلوماسيّ في روسيا

Lebanon 24
11-02-2026 | 10:27
لمناسبة يوم العامل الدبلوماسي في روسيا الاتحادية وتكريما للقنصل الروسي الكسي كروغلوف حيث ضريحه في مدافن كنيسة السيدة للروم الارثوذكس في الشويفات، اقيم احتفال مركزي في قاعة الكنيسة، برعاية وحضور  السفير الروسي ألكسندر روداكوف وبدعوة من السفارة الروسية في لبنان واحفاد القنصل كروغلوف.
 
حضر الاحتفال الى السفير الروسي، الأرشمندريت فيليب فاسيلتسيف ممثل بطريرك موسكو وسائر روسيا لدى بطريركية انطاكية، كاهن رعية الشويفات الأب الياس كرم، النائب مارك ضو، قنصل روسيا الفخري في لبنان جاك صراف، رئيس بلدية مدينة الشويفات نضال الجردي ونائبه فادي كرم وعدد من أعضاء المجلس البلدي، رئيس اتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار ورئيس بلدية عيناب غازي الشعار، مخاتير مدينة الشويفات، فعاليات حزبية، أحفاد القنصل الكسي كروغلوف، مجلس رعية الشويفات للروم الأرثوذكس، أعضاء من المركز الثقافي الروسي وأبناء الجالية الروسية، وفد من البيت الروسي في بيروت ومن خريجي جامعات روسيا والاتحاد السوفياتي سابقا الى جامعة الصداقة الروسية.

بعد كلمة ترحيبية  للإعلامية كارول سلوم والنشيدين الوطنيين اللبناني والروسي، ألقى الدكتور وديع جريديني كلمة أحفاد القنصل الروسي كروغلوف، اشار فيها الى ان التكريم الحاصل يؤكد أهمية الحوار والدبلوماسية كجسر بين الشعوب. وتوقف عند الدور الذي تضطلع به روسيا في إعتماد الدبلوماسية والحوار للمساهمة في خفض التوتر ودعم الاستقرار لاسيما على الحدود الجنوبية للبنان.
ورأى ان تزامن مناسبة احياء ذكرى القنصل كروغلوف مع يوم الدبلوماسي الروسي هو تذكير بأن قوة الدبلوماسية لا دبلوماسية القوة تبقى السبيل الأنجع لبناء التفاهم وصون السلام.

ثم كانت كلمة لرئيس بلدية الشويفات الذي شدد على أهمية الدبلوماسية والعاملين فيها في عالم يتخبط بالحرب والقتل والدمار ويدفع فيه الأبرياء ثمنا كبيرا وباهظا نتيجة الديكتاتوريات الجديدة ومن هنا يبقى السير في الحلول الدبلوماسية هو الأفضل، وحيا السفير روداكوف وطاقم السفارة الروسية على الدور الإيجابي في تعاطيهم بالشأن اللبناني.
وقال: " اننا في بلدية الشويفات  نتبع الطرق الدبلوماسية في معالجة مشاكلنا الانمائية ونعمل بجهد للاستفادة من كل تطور علمي ايجابي في خدمة مدينتنا واهلنا."

اما السفير الروسي فتحدث عن الدور الذي لعبه القنصل كروغلوف في مساعدة الحجاج الروس المتوجهين إلى الاماكن المقدسة في الشرق الاوسط،  وقال إن الصداقة الروسية-اللبنانية اقدم بكثير من العلاقات الثنائية الرسمية بين روسيا ولبنان وهي تقوم على اساس راسخ من التفاهم التاريخي العميق والاحترام المتبادل بين شعبي بلدينا اللذين يعرفان حق المعرفة قيمة العيش السلمي المشترك بين قوميات وأديان وطوائف ولغات وثقافات متعددة على ارض واحدة.
وأكد وقوف روسيا الى جانب اصدقائها اللبنانيين في جميع الظروف واستعدادها لمواصلة الجهود المشتركة من اجل تطوير كامل منظومة العلاقات بين روسيا ولبنان، لما فيه خير ومصلحة شعبي بلدينا.

ثم كانت كلمة للأب كرم الذي نقل بركة المطران سلوان موسي واعتذاره عن الحضور، وأعرب عن امله في ايجاد حل للحرب القائمة بطريقة من الطرق ومن هنا يأتي دور الدبلوماسية التي تطغى على لغة الحرب، ودعا الى ضرورة التعاون مع رعية الشويفات بهدف تكريم الأحياء وترك بصمة للأجيال القادمة ترسخ العلاقة المميزة مع الرعية خصوصا ومدينة الشويفات عموما.

وفي ختام الاحتفال، توجه روداكوف والحضور إلى مدفن القنصل كروغلوف حيث وضعوا اكاليل الزهر وأقاموا الصلاة، ثم تم قطع قالب الحلوى في المناسبة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
