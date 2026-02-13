حول "بناء القدرات" .. ورشة عمل في كلية الصيدلة

استضافت في ورشة عمل حول " " نظمتها جمعية/اتحاد طلاب الصيدلة في (LPSA) تحت عنوان: "All for One, and One for All"



شارك في ورشة العمل، بحسب بيان، أكثر من مئة طالب من مختلف كليات الصيدلة في لبنان، وركزت جلساتها على العمل الجماعي والتواصل والتدريب والتطوير الشخصي، مما عزز التعاون واستكشاف سبل جديدة لتعزيز مهارات الطلاب المهنية.



ولأول مرة منذ تأسيسها قبل اثني عشر عامًا، تترأس هنا (طالبة ماستر في كلية الصيدلة - الجامعة اللبنانية) الجمعية، لتكون بذلك أول رئيسة لها من الجامعة .



يشار إلى أن الجمعية تنظم بشكل ورش عمل وأنشطة تدريبية تهدف إلى تطوير مهارات طلاب الصيدلة في لبنان، وتعزيز الشراكات والتعاون مع ومؤسسات صحية واجتماعية محلية ودولية عدة.

