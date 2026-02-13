تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
أفراح ومناسبات
حول "بناء القدرات" .. ورشة عمل في كلية الصيدلة
Lebanon 24
13-02-2026
|
01:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
استضافت
كلية الصيدلة
في
الجامعة اللبنانية
ورشة عمل حول "
بناء القدرات
" نظمتها جمعية/اتحاد طلاب الصيدلة في
لبنان
(LPSA) تحت عنوان: "All for One, and One for All"
شارك في ورشة العمل، بحسب بيان، أكثر من مئة طالب من مختلف كليات الصيدلة في لبنان، وركزت جلساتها على العمل الجماعي والتواصل والتدريب والتطوير الشخصي، مما عزز التعاون واستكشاف سبل جديدة لتعزيز مهارات الطلاب المهنية.
ولأول مرة منذ تأسيسها قبل اثني عشر عامًا، تترأس هنا
علوان
(طالبة ماستر في كلية الصيدلة - الجامعة اللبنانية) الجمعية، لتكون بذلك أول رئيسة لها من الجامعة
اللبنانية
.
يشار إلى أن الجمعية تنظم بشكل
دوري
ورش عمل وأنشطة تدريبية تهدف إلى تطوير مهارات طلاب الصيدلة في لبنان، وتعزيز الشراكات والتعاون مع
وزارة الصحة العامة
ومؤسسات صحية واجتماعية محلية ودولية عدة.
بهية الحريري زارت مركز "عائشة أم المؤمنين الثقافي" واطّلعت على معارضه التوثيقية
Lebanon 24
بهية الحريري زارت مركز "عائشة أم المؤمنين الثقافي" واطّلعت على معارضه التوثيقية
03:53 | 2026-02-13
13/02/2026 03:53:07
Lebanon 24
Lebanon 24
المفتي دريان رعى افتتاح قسم أمراض الدم والأورام في مستشفى المقاصد
Lebanon 24
المفتي دريان رعى افتتاح قسم أمراض الدم والأورام في مستشفى المقاصد
03:07 | 2026-02-13
13/02/2026 03:07:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الجامعة اللبنانية – الكندية تُنظم مؤتمراً علمياً بعنوان "المياه الباردة: بين العلم والأداء والصمود"
Lebanon 24
الجامعة اللبنانية – الكندية تُنظم مؤتمراً علمياً بعنوان "المياه الباردة: بين العلم والأداء والصمود"
11:01 | 2026-02-12
12/02/2026 11:01:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إحتفال في كنيسة السيّدة للروم الارثوذكس في الشويفات لمناسبة يوم العامل الدبلوماسيّ في روسيا
Lebanon 24
إحتفال في كنيسة السيّدة للروم الارثوذكس في الشويفات لمناسبة يوم العامل الدبلوماسيّ في روسيا
10:27 | 2026-02-11
11/02/2026 10:27:03
Lebanon 24
Lebanon 24
جامعة الحكمة تستضيف بطولة لبنان لمهارات مايكروسوفت 2026 بالشراكة مع مؤسسة مخزومي وITLS
Lebanon 24
جامعة الحكمة تستضيف بطولة لبنان لمهارات مايكروسوفت 2026 بالشراكة مع مؤسسة مخزومي وITLS
06:57 | 2026-02-11
11/02/2026 06:57:48
Lebanon 24
Lebanon 24
