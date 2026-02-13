تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
حول "بناء القدرات" .. ورشة عمل في كلية الصيدلة

Lebanon 24
13-02-2026 | 01:54
استضافت كلية الصيدلة في الجامعة اللبنانية ورشة عمل حول "بناء القدرات" نظمتها جمعية/اتحاد طلاب الصيدلة في لبنان (LPSA) تحت عنوان: "All for One, and One for All"

شارك في ورشة العمل، بحسب بيان، أكثر من مئة طالب من مختلف كليات الصيدلة في لبنان، وركزت جلساتها على العمل الجماعي والتواصل والتدريب والتطوير الشخصي، مما عزز التعاون واستكشاف سبل جديدة لتعزيز مهارات الطلاب المهنية.

ولأول مرة منذ تأسيسها قبل اثني عشر عامًا، تترأس هنا علوان (طالبة ماستر في كلية الصيدلة - الجامعة اللبنانية) الجمعية، لتكون بذلك أول رئيسة لها من الجامعة اللبنانية.

يشار إلى أن الجمعية تنظم بشكل دوري ورش عمل وأنشطة تدريبية تهدف إلى تطوير مهارات طلاب الصيدلة في لبنان، وتعزيز الشراكات والتعاون مع وزارة الصحة العامة ومؤسسات صحية واجتماعية محلية ودولية عدة.
وزارة الصحة العامة

الجامعة اللبنانية

جامعة اللبنانية

كلية الصيدلة

بناء القدرات

وزارة الصحة

في الجامعة

اللبنانية

