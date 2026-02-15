مفتي صيدا رعى احتفال صندوق الزكاة بحلول شهر رمضان

رعى مفتي وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، احتفالا اقامه صندوق الزكاة في المدينة بمناسبة قرب حلول شهر ، في قاعة الدكتور عبدالرحمن حجازي - بإدارة جمعية DPNA، في جمعية رعاية اليتيم في صيدا، بحضور النائبين عبدالرحمن البزري وأسامة سعد، منسق " " في الجنوب مازن حشيشو ممثلا السيدة بهية ، عضو المجلس البلدي في صيدا يوسف طعمة ممثلا رئيس البلدية مصطفى حجازي، رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها يرافقه أمين المال في الجمعية محمود حجازي وممثلين لهيئات ومؤسسات اجتماعية وأهلية ورعائية وشخصيات ورجال أعمال ومخاتير وأصحاب مهن حرة وسيدات مجتمع.







وهنأ سوسان بحلول رمضان، مستعرضا "فضائله ومزاياه وأهميته والشخصية والإنسانية، ولا سيما أنه شهر القرآن والإلتزام بمعانيه السامية". ونوه "بما يقدمه صندوق الزكاة من مساعدات تشمل، فضلا عن تقديم مساعدات متنوعة في شتى المجالات للأسر المحتاجة والمتعففة، وبدور الجمعيات الأهلية على اختلافها والتي تقدم مساعدات وترعى أسر وعائلات في مدينة صيدا، نظرا لدورها في تخفيف وقع الأزمة الإقتصادية ومد يد المساعدة للعائلات المتعففة في شهر رمضان المبارك وفي غير هذا الشهر الفضيل".







وكانت كلمة لرئيس الصندوق الزعتري اعتبر فيها ان "هذا اللقاء المبارك الذي نجتمع فيه من أجل تعزيز فريضة وركن من أركان الإسلام بها يتكافل المجتمع وفي ظلها يتراحم مقياس الصدق، وهي سبب لزيادة الخيرات والبركات. فكم سد الله بها من حاجة، وكم جبر بها من فاقة، وكم فرج بها من معسر، وأغنى من مسكين، فضائلها لا تعد وبركاتها لا تحد". وأشار إلى أن "الزكاة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولأمته من بعده بقوله: " فأعلمهم أن الله إفترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم". الزكاة شعار أهل الإيمان وسبب نقاء المرء وطهارته وراحته وطمأنينته وسكينته" ، بدعاء نبيكم صلى الله عليه وسلم لمخرجي الزكاة كما أمره الله تعالى بقوله : " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم فيها، وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم".







وأشار إلى أن "من فضل الله علينا في مدينة صيدا أنها تعج بالمؤسسات التكافلية والخيرية وعلى رأسها صندوق الزكاة التابع لدار الفتوى في الجمهورية . إن هذا الصندوق الذي أسس على تقوى من الله ورضوان، ما زال يزهر ويثمر بعطائكم ودعمكم وحبكم، بحيث نسعى إلى جمع وتوزيع الزكاة بشفافية وصدق، لتكون همزة الوصل وجسر الخيرين الميسورين والمتعففين. إن هدفنا بكل وضوح أن تكون المؤسسة الرائدة في مجال تحقيق العدالة الإجتماعية وتقليل الفجوات، مما يعزز التراحم والتعاون بين أفراد المجتمع من خلال إدارة فعالة ومستدامة لموارد الزكاة".







وقدم نبذة عن تقديمات صندوق الزكاة 2025: مساعدات مالية شهرية لـ 1100 عائلة. – مساعدات غذائية 7660 – كسوة موسمية 2070 – مساهمات إستشفائية 519 – مساعدة تعليمية 150 – أدوية شهرية 120 – مساعدة بالقرطاسية والشنط المدرسية 480 .بالإضافة إلى عشرات المساهمات في العلاج الفيزيائي والنظارات الطبية والتحويلات الطبية .







وقال: "هذا الإنجاز والعطاء ما كان ليكون ولن يستمر إلا بأن تجعلوا صندوق الزكاة وجهتكم وقبلتكم الأولى من إخراج الزكاة، فلا تتأخروا عنه عطاءً ودعماً وتسويقاً ، فنحن وإياكم كقول القائل: "يجود علينا الخيريون بمالهم ونحن بمال الخيرين نجود".







وختم شاكرا الحضور لدعمهم.







واختتم الاحتفال بمولد نبوي شريف من تقديم فرقة المادحين للأخوين أحمد ويوسف مزرزع، تخللته أناشيد وإبتهالات دينية من وحي مناسبة رمضان. وكان عرض للرقصة المولوية.

