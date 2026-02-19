تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
أفراح ومناسبات
"سطوح بيروت" تجمع بين تمكين المرأة والتوعية الرقمية في الشوير
Lebanon 24
19-02-2026
|
05:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
نظّمت جمعية "سطوح
بيروت
" في مركزها "نساء الشمس" في
الشوير
أسبوعاً من الأنشطة المجتمعية الهادفة إلى دعم وتمكين المرأة وتعزيز الوعي الأسري. فقد أقامت الجمعية دورة تدريبية في فنون الطهي بإشراف أساتذة محترفين، شاركت فيها سيدات من مختلف المناطق
اللبنانية
، ما أتاح لهن اكتساب مهارات عملية تعزز فرص الإنتاج والعمل والاستقلالية الاقتصادية.
واعلنت في بيان أنه "استكمالاً لحملات التوعية التي تنفذها للسنة الثانية، نظّمت الجمعية محاضرة عن مخاطر الإنترنت والاستخدام الآمن للتكنولوجيا، بالتعاون مع مديرية
المعلوماتية
في
قوى الأمن الداخلي
واختصاصية في علم النفس. وقد حضر المحاضرة أكثر من 175 مشاركاً من الأمهات والطلاب".
وأكدت الجمعية أن "هذه المبادرات تندرج ضمن خطة عمل واضحة تستجيب لاحتياجات
المجتمع اللبناني
، وتنسجم مع رسالتها لسنة 2026 التي تركز على دعم النساء المحتاجات إلى الدعم النفسي والتمكين والتطوير المهني، إيماناً بدور المرأة والأسرة في بناء مجتمع أكثر وعياً وتماسكا".
