بطل العالم في السباحة في المياه الجليدية في لبنان



نظّمت – الكندية LCU مؤتمراً علمياً استثنائياً بعنوان "المياه الباردة: بين ، الأداء، والصمود" في حرمها في عينطورة – كسروان، بالشراكة مع فريق Icemen in Action، وسط حضور طلابي وأكاديمي لافت وتفاعل كبير مع الضيف العالمي الدكتور ألكسندر فوزو.



وشهد المؤتمر مشاركة كل من رودولف خليل والجنرال المهندس حنّا معوّض من فريق Icemen in Action، الذين ساهموا في دعم هذا الحدث العلمي الهادف إلى نشر ثقافة التحدّي والانضباط في البيئات القاسية، من خلال مقاربة تجمع بين التجربة الميدانية والأسس العلمية.



وقد خطف بطل العالم في السباحة في المياه الجليدية، وحامل الرقم القياسي في موسوعة غينيس، الدكتور ألكسندر فوزو، اهتمام الحضور خلال محاضرته التي مزج فيها بين الخبرة الطبية والتجربة الرياضية القصوى. واستعرض فوزو أبرز محطات مسيرته في السباحة في المياه المتجمدة، متحدثاً عن التحديات الجسدية والنفسية التي واجهها، وكيف تحوّلت هذه التجارب إلى دروس في الصمود والانضباط الذهني.



وتحوّل المؤتمر إلى جلسة تفاعلية مفتوحة، حيث طرح الطلاب أسئلتهم حول أساليب التكيّف مع الظروف القاسية، وإدارة الخوف، وتحقيق الأهداف رغم الصعوبات، فيما شارك فوزو قصصاً شخصية من تجاربه في البيئات المتطرفة، مؤكداً أن الإرادة والانضباط الذهني هما مفتاح النجاح في الرياضة والحياة على حد سواء.



وقد تركت هذه التجربة أثراً واضحاً في نفوس الطلاب، الذين عبّروا عن إعجابهم بما سمعوه من قصص واقعية عن التحدّي والإصرار، معتبرين أن اللقاء شكّل مصدر إلهام حقيقي لهم على المستويين الشخصي والمهني.



وسلّط المؤتمر الضوء على الأبعاد العلمية والفيزيولوجية للتعرّض للمياه الباردة وتأثيرها على الجسم ، إضافة إلى مفاهيم الصمود الذهني والتكيّف وإدارة المخاطر، ما جعله منصة علمية وتفاعلية جمعت بين المعرفة الأكاديمية والتجربة الإنسانية.



ويأتي هذا الحدث في إطار رؤية الجامعة – الكندية LCU لتعزيز الانفتاح على الخبرات الدولية وترسيخ ثقافة البحث العلمي، وتشجيع الطلاب على استكشاف مجالات معرفية تجمع بين الأداء والصحة والقدرة على الصمود، وسط أجواء أكاديمية ملهمة وحوار مباشر بين الطلاب والضيف العالمي.

Advertisement