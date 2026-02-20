معرض لطلاب كلية الفنون الجميلة في اللبنانية بالتعاون مع Expertise France

نظمت كلية الفنون الجميلة والعمارة - بالتعاون معExpertise France معرضا للطلاب في المعهد الفرنسي – ، تضمن 32 عملا فنياً من لوحات وأعمال تجهيز فني تم اختيارها من بين 150 مشروعا من الفروع الأربعة للكلية.



حضر افتتاح المعرض عميد كلية الفنون الجميلة والعمارة الدكتور هشام زين الدين ومديرو فروع الكلية الأربعة المهندسة نوال بوداني والمهندس برنار غصوب والدكتور عصام عبيد والدكتور زاهر عبد الخالق، بالاضافة إلى مجموعة من الأساتذة والإداريين وممثلين عن والسفارة وجمعية Expertise France ممثلة بالمدير فراس تلحوق والأستاذة جوليا أبو كروم والدكتورة جلنار واكيم.



ألقى العميد زين الدين كلمة أشاد فيها بالجهود التي بذلها الطلاب في إنجاز أعمالهم الفنية، مؤكداً "أهمية دور الفن في خدمة أهداف تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين".



وأشار العميد زين الدين إلى أن "كلية الفنون الجميلة والعمارة مستمرة في التعاون مع الجمعيات المحلية والعالمية، وهي تقوم بدورها كمركز إشعاع فكري وجمالي وفني وثقافي في ".



من جهة اخرى، أشادت كلمات الحضور بالجهود التي بذلتها الكلية والطلاب لإنجاز المعرض الذي جاء نتيجة سنة كاملة من العمل والتدريب والنقاشات المفتوحة حول دور المرأة والشباب والمساواة بين الجنسين.



في ختام المعرض، تم تسليم الشهادات والجوائز المالية للطلاب الفائزين في المعرض الذين أظهروا إبداعاً وتميزاً في أعمالهم الفنية.



