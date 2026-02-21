"جولة دروب الذاكرة لبيروت" برعاية وزارة السياحة وحضور الخازن

نظّمت منظمة "لنعمل من أجل المفقودين" بالتعاون مع مبادرة "العدالة الاجتماعية والاقتصادية – معًا" وCity Sightseeing Lebanon، برعاية وزارة السياحة وحضور لورا الخازن ، "جولة دروب الذاكرة لبيروت"، انطلقت من ساحة مرورًا بـ ١١ محطة مفصلية في تاريخ المدينة وصولًا إلى بيت ، حيث ربطت بين محطات من الحرب الأهلية وتفجير مرفأ بيروت عام ٢٠٢٠ من خلال سرديات توثيقية قُدّمت بأربع لغات العربية، ، والفرنسية.







وشهدت الجولة حضور ممثلين عن السلكين الدبلوماسي والثقافي إلى جانب مشاركين من المجتمع المدني ووسائل الإعلام. واختُتمت بالتأكيد على أهمية صون الذاكرة الجماعية وإدماجها في المناهج التربوية بما يضمن نقلها إلى الأجيال المقبلة وترسيخ ثقافة العدالة والمساءلة.

