أفراح ومناسبات
"جولة دروب الذاكرة لبيروت" برعاية وزارة السياحة وحضور الخازن
Lebanon 24
21-02-2026
|
06:24
نظّمت منظمة "لنعمل من أجل المفقودين" بالتعاون مع مبادرة "العدالة الاجتماعية والاقتصادية – معًا" وCity Sightseeing Lebanon، برعاية وزارة السياحة وحضور
الوزيرة
لورا الخازن
لحود
، "جولة دروب الذاكرة لبيروت"، انطلقت من ساحة
الشهداء
مرورًا بـ ١١ محطة مفصلية في تاريخ المدينة وصولًا إلى بيت
بيروت
، حيث ربطت بين محطات من الحرب الأهلية
اللبنانية
وتفجير مرفأ بيروت عام ٢٠٢٠ من خلال سرديات توثيقية قُدّمت بأربع لغات العربية،
الإسبانية
،
الإنكليزية
والفرنسية.
وشهدت الجولة حضور ممثلين عن السلكين الدبلوماسي والثقافي إلى جانب مشاركين من المجتمع المدني ووسائل الإعلام. واختُتمت بالتأكيد على أهمية صون الذاكرة الجماعية وإدماجها في المناهج التربوية بما يضمن نقلها إلى الأجيال المقبلة وترسيخ ثقافة العدالة والمساءلة.
