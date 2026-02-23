تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
مطبخ رمضاني بالذكاء الاصطناعي في كلية الهندسة - 1 في "اللبنانية"
Lebanon 24
23-02-2026
|
01:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
نظم نادي
الذكاء الاصطناعي
في
كلية الهندسة
- الفرع الأول في
الجامعة اللبنانية
"فعالية مطبخ
رمضان
بالذكاء الاصطناعي".
عكست الفعالية، بحس بيان، "روح التعاون والإبداع والابتكار بين الطلاب عبر تنفيذ وصفات طعام بمساعدة الذكاء الاصطناعي".
