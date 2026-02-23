تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
مطبخ رمضاني بالذكاء الاصطناعي في كلية الهندسة - 1 في "اللبنانية"

Lebanon 24
23-02-2026 | 01:36
مطبخ رمضاني بالذكاء الاصطناعي في كلية الهندسة - 1 في اللبنانية
مطبخ رمضاني بالذكاء الاصطناعي في كلية الهندسة - 1 في اللبنانية photos 0
نظم نادي الذكاء الاصطناعي في كلية الهندسة - الفرع الأول في الجامعة اللبنانية "فعالية مطبخ رمضان بالذكاء الاصطناعي".

عكست الفعالية، بحس بيان، "روح التعاون والإبداع والابتكار بين الطلاب عبر تنفيذ وصفات طعام بمساعدة الذكاء الاصطناعي".
ندوة عن "المفقودين والمخفيين قسرا" في كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية
عشاء "مطبخ مريم" الخيري برعاية السيّدة الأولى
صندوق النقد الدولي: الذكاء الاصطناعي قادر على رفع النمو العالمي بنسبة تقارب 1%
طالبات من كلية الفنون - 1 تميّزن في معرض فني يحاكي قضايا المرأة والشباب والعدالة
الجامعة اللبنانية

الذكاء الاصطناعي

جامعة اللبنانية

كلية الهندسة

جامعة اللبن

في الجامعة

كلية ال

