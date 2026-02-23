طالبات من كلية الفنون - 1 تميّزن في معرض فني يحاكي قضايا المرأة والشباب والعدالة

شاركت كلية الفنون الجميلة والعمارة - الفرع الأول في المعرض الفني، الذي نُظم في ختام مشروع التعاون والشراكة مع Women Empowerment Hub (WEHUB) وExpertise France ، استضافه المعهد الفرنسي في .



ضم المعرض، بحسب بيان، "32 عملا فنيا من مختلف فروع كلية الفنون الجميلة والعمارة، وعكست المشاريع المعروضة رؤى فنية إبداعية معاصرة جسّدت قضايا العدالة والمساواة وتمكين المرأة والشباب".



بعد تقييم المشاريع، جاءت النتائج كالأتي:



- الجائزة الأولى: زينة الحجيري - قسم الفنون التشكيلية



- الجائزة الثانية: جحا - قسم الفنون التشكيلية



- الجائزة الثالثة: ميليسا - قسم الفنون التشكيلية



- الجائزة الرابعة: آية أبو إبراهيم، بتول غندورة وناديا عياش - قسم الهندسة الداخلية



كما فازت الطالبات، عليا زغيب وزهراء الجندي وسارة وريان زْعُرْت، بجوائز تنويه.



وقد واكبت الطالبات خلال مسار المشروع ومرحلة التحضير والتنفيذ كل من الدكتورة إيمان المقدّم والدكتورة ريم .

