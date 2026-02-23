تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

أفراح ومناسبات

طالبات من كلية الفنون - 1 تميّزن في معرض فني يحاكي قضايا المرأة والشباب والعدالة

Lebanon 24
23-02-2026 | 01:42
A-
A+
طالبات من كلية الفنون - 1 تميّزن في معرض فني يحاكي قضايا المرأة والشباب والعدالة
طالبات من كلية الفنون - 1 تميّزن في معرض فني يحاكي قضايا المرأة والشباب والعدالة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شاركت كلية الفنون الجميلة والعمارة - الفرع الأول في الجامعة اللبنانية في المعرض الفني، الذي نُظم في ختام مشروع التعاون والشراكة مع Women Empowerment Hub (WEHUB) وExpertise France ، استضافه المعهد الفرنسي في بيروت.

ضم المعرض، بحسب بيان، "32 عملا فنيا من مختلف فروع كلية الفنون الجميلة والعمارة، وعكست المشاريع المعروضة رؤى فنية إبداعية معاصرة جسّدت قضايا العدالة والمساواة وتمكين المرأة والشباب".

بعد تقييم المشاريع، جاءت النتائج كالأتي:

- الجائزة الأولى: زينة الحجيري - قسم الفنون التشكيلية

- الجائزة الثانية: فيرا جحا - قسم الفنون التشكيلية

- الجائزة الثالثة: ميليسا عواد - قسم الفنون التشكيلية

- الجائزة الرابعة: آية أبو إبراهيم، بتول غندورة وناديا عياش - قسم الهندسة الداخلية

كما فازت الطالبات، عليا زغيب وزهراء الجندي وسارة الطويل وريان زْعُرْت، بجوائز تنويه.

وقد واكبت الطالبات خلال مسار المشروع ومرحلة التحضير والتنفيذ كل من الدكتورة إيمان المقدّم والدكتورة ريم مرتضى.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كلية الفنون 1 تشارك في نشاط حول المواطنة
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:07:42 Lebanon 24 Lebanon 24
معرض لطلاب كلية الفنون الجميلة في اللبنانية بالتعاون مع Expertise France
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:07:42 Lebanon 24 Lebanon 24
مطبخ رمضاني بالذكاء الاصطناعي في كلية الهندسة - 1 في "اللبنانية"
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:07:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تعاون لبناني – إندونيسي لتطوير البرامج الفنية والأكاديمية في كلية الفنون الجميلة والعمارة
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:07:42 Lebanon 24 Lebanon 24

الجامعة اللبنانية في

الجامعة اللبنانية

جامعة اللبنانية

في الجامعة

بيروت

الطويل

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:57 | 2026-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:36 | 2026-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:50 | 2026-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:35 | 2026-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-02-23
Lebanon24
01:57 | 2026-02-23
Lebanon24
01:36 | 2026-02-23
Lebanon24
00:50 | 2026-02-23
Lebanon24
10:35 | 2026-02-21
Lebanon24
08:51 | 2026-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24