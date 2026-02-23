تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
أفراح ومناسبات

قداس في سيدة الورديّة - زوق مصبح لمناسبة انتخاب الأب أبي عون مدبّرًا عامًا في الرهبانية المريمية

Lebanon 24
23-02-2026 | 01:57
قداس في سيدة الورديّة - زوق مصبح لمناسبة انتخاب الأب أبي عون مدبّرًا عامًا في الرهبانية المريمية
قداس في سيدة الورديّة - زوق مصبح لمناسبة انتخاب الأب أبي عون مدبّرًا عامًا في الرهبانية المريمية photos 0
اقيم قداس احتفالي في كنيسة سيّدة الورديّة - زوق مصبح، تكريمًا للأب يوسف أبي عون لمناسبة انتخابه مدبّرًا عامًا في الرهبانية اللبنانية المارونية المريمية، في حضور كاهن الرعيّة الأب روجيه راجحة  ولفيف من الآباء والرهبان، رئيس بلدية زوق مصبح إيلي صابر وأعضاء المجلس البلدي والمخاتير ومؤمنين.



صابر



وألقى صابر كلمة هنّأ فيها الأب أبي عون بانتخابه، واعتبر أن "عناية السماء تلاقت مع عناية مجلس الرهبانية لتختاره مدبّرًا في الرهبانية الحبيبة"، وأشاد بـ"حكمته وطيبته وبعد نظره ومحبة الناس له"، وأعرب عن "فخر زوق مصبح بابنها كما افتخرت سابقًا بالأباتي شربل مهنا"، مؤكّدًا "متانة العلاقة بين البلدة والرهبانية المريمية". وتوقّف عند مسيرة الأب أبي عون الراعوية في زوق مصبح، مستذكرًا "نشاطه الكنسي والروحي وتأسيسه المجلس الراعوي والسهرات الإنجيلية والاحتفالات الدينية، بالإضافة إلى مساهمته في إحياء يوبيل مرور 300 عام على تأسيس الكنيسة واستقبال البابا القديس يوحنا بولس الثاني"، مشيرًا إلى "محبة أبناء البلدة له وقربه منهم كأب وأخ وصديق"، مهنئًا الرهبانية المريمية وعائلة أبي عون وبلدته بهذا الاستحقاق.



ابي عون



من جهته  تحدث أبي عون واعرب عن "محبته العميقة لرعيته وبلدته زوق مصبح"، واستعاد "ذكرى قداسه الأول على مذبح كنيسة سيدة الورديّة العام 1986، حين اتخذ من إنجيل (روح الرب عليّ لأنه مسحني لأبشر الفقراء) مشروعًا لحياته الرهبانية والكهنوتية"، مؤكّدًا "سعيه الدائم إلى خدمة الإنسان ونشر رسالة المحبة والرجاء".



واعرب عن "اعتزازه بمسيرته الراعوية في بلدته زوق مصبح على مرحلتين"، وحيا  أبناء دير القمر حيث يخدم منذ نحو تسعة أعوام في رعيّة سيدة التلّة، شاكرا للرهبانية ورئيسها العام الأباتي إدمون رزق ومجلس المدبّرين "الثقة التي أولوها إياه".



وختم مؤكّدًا "استمرار المسيرة في خدمة الكنيسة والإنسان".
