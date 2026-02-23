تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
بحث
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
أفراح ومناسبات

سويف في قدّاس "كاريتاس" - الزاوية: خدمة رائعة هدفها محبة الله من خلال محبة الإنسان المتألم والفقير

Lebanon 24
23-02-2026 | 02:00
سويف في قدّاس كاريتاس - الزاوية: خدمة رائعة هدفها محبة الله من خلال محبة الإنسان المتألم والفقير
سويف في قدّاس كاريتاس - الزاوية: خدمة رائعة هدفها محبة الله من خلال محبة الإنسان المتألم والفقير photos 0
ترأس رئيس أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، القداس السنوي لإقليم "كاريتاس" - الزاوية، في كنيسة مار ماما في بلدة كفرحاتا في قضاء زغرتا، بمشاركة متروبوليت طرابلس وسائر الشمال للروم الكاثوليك المطران إدوار ضاهر، وحضور رئيس "كاريتاس" - لبنان الأب سمير غاوي، منسق الاقاليم الخوري بسام سعد وكاهن الرعية الخوري قيصر إسحاق ومرشد "كاريتاس" - الزاوية الخوري طوني فرنجية، إلى جانب أعضاء كاريتاس والمتطوعين والمؤمنين.

سويف

وأكد المطران سويف في عظته أن "كاريتاس هي خدمة رائعة هدفها الأول والأخير محبة الله من خلال محبة الإنسان المتألم والفقير"، مشددًا على أهمية "أن تقوم هذه الخدمة على المحبة المجانية والشفافية والتواضع"، شاكرا "جميع المحسنين والمتطوعين، ولا سيما الشبيبة الذين يشكلون علامة رجاء للمستقبل".

وانطلاقًا من إنجيل شفاء الأبرص، أشار الى أن "الإنسان اليوم لا يزال يحمل الكثير من الجراح الجسدية والنفسية والروحية، و أن المسيح وحده يمنح الشفاء الحقيقي، وأن كل معمّد مدعو ليكون أداة محبة ورحمة تجاه أخيه الإنسان المتألم".

وأوضح أن "كاريتاس لا تقتصر على تقديم المساعدات المادية، بل هي إظهار محبة الله لكل إنسان دون تمييز، وان محبة الله لا تعرف حدودًا، لا دينًا ولا عرقًا ولا ثقافة، لأنها تستهدف كرامة الإنسان التي هي من كرامة الله".

وحذّر من "خطر انغلاق المسيحية على ذاتها"، داعيًا إلى "الانفتاح وخدمة جميع الناس، خصوصًا في ظل الأزمات والتحديات التي يواجهها لبنان والمنطقة"، معتبرًا أن "كاريتاس هي حضور الله في قلب المجتمع، وانعكاس رحمته وسط الألم والمعاناة".

وأكد أن "كاريتاس هي مشروع الإنجيل ومشروع المسيح، وهي مدرسة إيمان وصلاة وتواضع ورحمة وخدمة"، داعيًا المؤمنين إلى "عيش رسالة المحبة عمليًا، والمساهمة في دعم رسالة كاريتاس، لكي تبقى علامة رجاء ومحبة بلا حدود في المجتمع".
