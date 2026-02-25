تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
أفراح ومناسبات

بلدية بعلبك أضاءت السوق التجاري لمناسبة شهر رمضان

Lebanon 24
25-02-2026 | 06:20
بلدية بعلبك أضاءت السوق التجاري لمناسبة شهر رمضان
بلدية بعلبك أضاءت السوق التجاري لمناسبة شهر رمضان photos 0
أضاءت بلدية بعلبك، بالتعاون مع كل من: الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب، نادي بعلبك الاجتماعي, والنقابات والجمعيات التجارية، السوق المدينة، في أجواء رمضانية، تعبّر عن الفرح والتلاقي بين إحياء وأسواق بعلبك.



واستهلت الفعالية بإنارة الشموع بمشاركة رئيس أساقفة بعلبك الهرمل للروم الملكيين الكاثوليك المطران ميخائيل فرحا، رئيس بلدية بعلبك أحمد الطفيلي ونائبه عبد الرحيم شلحة، ممثلي النقابات والجمعيات، وتم بعدها إنارة السوق التجاري.



الطفيلي 



وأعلن الطفيلي انه تم "إلغاء حفل إطلاق فعاليات شهر رمضان المبارك الذي كان مقرّرًا  أمام مبنى البلدية، على أثر الاعتداء الصهيوني الغاشم الذي تعرّضت له المنطقة وما خلّفه من أجواء حزن".



وختم الطفيلي مؤكدا أن "هذا القرار يأتي تضامنًا مع أنفسنا ومع أبناء المنطقة"، ومشددًا في الوقت نفسه على أن "بعلبك ستبقى مدينة الصمود والحياة، وأن الاعتداءات لن تثني أبناءها عن التمسك بأرضهم وإحياء مناسباتهم بروح العزيمة والثبات".
الملكيين الكاثوليك

الجمعية اللبنانية

بعلبك الهرمل

مبنى البلدية

عبد الرحيم

الكاثوليك

اللبنانية

الصهيوني

الأكثر قراءة Lebanon 24

فيديو
