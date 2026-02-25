بلدية بعلبك أضاءت السوق التجاري لمناسبة شهر رمضان

أضاءت بلدية ، بالتعاون مع كل من: للدراسات والتدريب، نادي بعلبك الاجتماعي, والنقابات والجمعيات التجارية، السوق المدينة، في أجواء رمضانية، تعبّر عن الفرح والتلاقي بين إحياء وأسواق بعلبك.







واستهلت الفعالية بإنارة الشموع بمشاركة رئيس أساقفة للروم المطران ميخائيل فرحا، رئيس بلدية بعلبك أحمد الطفيلي ونائبه شلحة، ممثلي النقابات والجمعيات، وتم بعدها إنارة السوق التجاري.







الطفيلي







وأعلن الطفيلي انه تم "إلغاء حفل إطلاق فعاليات شهر المبارك الذي كان مقرّرًا أمام ، على أثر الاعتداء الغاشم الذي تعرّضت له المنطقة وما خلّفه من أجواء حزن".







وختم الطفيلي مؤكدا أن "هذا القرار يأتي تضامنًا مع أنفسنا ومع أبناء المنطقة"، ومشددًا في الوقت نفسه على أن "بعلبك ستبقى مدينة الصمود والحياة، وأن الاعتداءات لن تثني أبناءها عن التمسك بأرضهم وإحياء مناسباتهم بروح العزيمة والثبات".



