أفراح ومناسبات

هيئة إدارية جديدة لـ"جامعة آل كرم في لبنان وبلاد الانتشار"

Lebanon 24
26-02-2026 | 02:37
هيئة إدارية جديدة لـجامعة آل كرم في لبنان وبلاد الانتشار
هيئة إدارية جديدة لـجامعة آل كرم في لبنان وبلاد الانتشار photos 0
عقدت جامعة آل كرم في لبنان وبلاد الانتشار في مركزها في حارة صخر - جونيه ، جمعيتها العمومية في أجواء عائلية جامعة، وبمشاركة أبناء العائلة القادمين من مختلف البلدات اللبنانية، حيث جرى الانتخاب على ثلاثة مقاعد في الهيئة إلادارية للمرحلة المقبلة.

ترأس الجلسة، بحسب بيان، العميد المتقاعد شارل بولس كرم، الذي ألقى كلمة ترحيبية بالحاضرين، مشيدًا "بروح التضامن والانتماء التي تجمع أبناء آل كرم في لبنان وبلاد الانتشار". وعرض لواقع الجامعة، مسلطًا الضوء على "التحديات التي تواجه العمل العائلي المنظم"، مؤكدًا "ضرورة تطوير آليات التواصل وتعزيز حضور الجامعة بما يخدم أبناءها على المستويات الاجتماعية والمهنية والإنمائية".

بعدها، تسلّم إدارة الجلسة أمين السرّ المحامي إيلي موريس كرم، الذي واكب مجريات النقاش، حيث تناوب عدد من الأعضاء المنتسبين على الكلام، "فطُرحت أفكار واقتراحات بنّاءة تمحورت حول تفعيل دور الجامعة، إنشاء لجان اختصاصية، تطوير قاعدة بيانات لأبناء العائلة، وتعزيز التواصل مع المنتشرين في الخارج".

في ختام المناقشات، تمت عملية الانتخاب وفق الأصول الديموقراطية، وأصبحت الهيئة كالآتي: 

المهندس مارون اسد كرم رئيسا، الدكتور كرم سليم كرم نائبا للرئيس، شادي فارس كرم أمينا للسرّ، كليم كرم كرم امينا للصندوق، عبده يونس كرم محاسبا، سليم يوسف كرم وعبده جوزف كرم  مستشارين

وقد سادت "أجواء من الشفافية والتعاون خلال العملية الانتخابية، عكست روح المسؤولية والرغبة المشتركة في الارتقاء بعمل الجامعة".

عقب إعلان النتائج، تمت عملية التسليم والتسلّم بين الهيئتين السابقة والجديدة، "في مشهد يعكس استمرارية العمل المؤسساتي واحترام الأطر التنظيمية. ثم دُعي الحضور إلى شرب نخب المناسبة، متمنين للهيئة الجديدة التوفيق والنجاح في مهامها، لما فيه خير أبناء آل كرم في لبنان وبلاد الانتشار".
تشكيل الهيئة الإدارية الجديدة لـ"جمعية اعضاء جوقة الشرف في لبنان" برئاسة السفير خليل كرم
انتخاب الهيئة الإدارية الجديدة لرابطة العاملين في الجامعة اللبنانية
هيئة ادارية جديدة لرابطة موظفي الادارة العامة
هيئة إدارية جديدة للاتحاد اللبناني لبيوت الشباب برئاسة أحمد رمضان
