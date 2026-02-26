هيئة إدارية جديدة لـجامعة آل كرم في لبنان وبلاد الانتشار

عقدت جامعة آل كرم في وبلاد الانتشار في مركزها في حارة صخر - ، جمعيتها العمومية في أجواء عائلية جامعة، وبمشاركة أبناء العائلة القادمين من مختلف البلدات ، حيث جرى الانتخاب على ثلاثة مقاعد في الهيئة إلادارية للمرحلة المقبلة.



ترأس الجلسة، بحسب بيان، العميد المتقاعد بولس كرم، الذي ألقى كلمة ترحيبية بالحاضرين، مشيدًا "بروح التضامن والانتماء التي تجمع أبناء آل كرم في لبنان وبلاد الانتشار". وعرض لواقع الجامعة، مسلطًا الضوء على "التحديات التي تواجه العمل العائلي المنظم"، مؤكدًا "ضرورة تطوير آليات التواصل وتعزيز حضور الجامعة بما يخدم أبناءها على المستويات الاجتماعية والمهنية والإنمائية".



بعدها، تسلّم إدارة الجلسة أمين السرّ المحامي موريس كرم، الذي واكب مجريات ، حيث تناوب عدد من الأعضاء المنتسبين على الكلام، "فطُرحت أفكار واقتراحات بنّاءة تمحورت حول تفعيل دور الجامعة، إنشاء لجان اختصاصية، تطوير قاعدة بيانات لأبناء العائلة، وتعزيز التواصل مع المنتشرين في الخارج".



في ختام المناقشات، تمت عملية الانتخاب وفق الأصول الديموقراطية، وأصبحت الهيئة كالآتي:



المهندس مارون اسد كرم رئيسا، الدكتور كرم سليم كرم ، شادي فارس كرم أمينا للسرّ، كليم كرم كرم امينا للصندوق، عبده يونس كرم محاسبا، سليم يوسف كرم وعبده كرم مستشارين



وقد سادت "أجواء من الشفافية والتعاون خلال العملية ، عكست روح المسؤولية والرغبة المشتركة في الارتقاء بعمل الجامعة".



عقب إعلان النتائج، تمت عملية التسليم والتسلّم بين الهيئتين السابقة والجديدة، "في مشهد يعكس استمرارية العمل المؤسساتي واحترام الأطر التنظيمية. ثم دُعي الحضور إلى شرب نخب المناسبة، متمنين للهيئة الجديدة التوفيق والنجاح في مهامها، لما فيه خير أبناء آل كرم في لبنان وبلاد الانتشار".

