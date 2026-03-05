تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon 24
05-03-2026 | 07:16
عمليات جراحية واستشفائية استثنائية في مستشفى المشرق الفرنسي بشراكة علمية عالمية مع IRCAD وبإشراف الدكتور أنطوان معلوف
يشهد مستشفى المشرق الفرنسي Hôpital Français du Levant –  – مرحلة طبية متقدمة مع تنفيذ سلسلة من العمليات الجراحية والاستشفائية الاستثنائية، وذلك بإشراف ومتابعة مباشرة من الدكتور أنطوان معلوف، وضمن شراكة علمية رائدة مع IRCAD، المرجعية العالمية في جراحة المنظار والجراحة الروبوتية.

وتأتي هذه الخطوة لتؤكد موقع لبنان على الخريطة الطبية المتقدمة، حيث أتاح هذا التعاون النوعي نقل أحدث التقنيات والخبرات العالمية إلى بيروت، ما يمكّن المرضى من الاستفادة من علاجات متطورة كانت حتى وقت قريب تتطلب السفر إلى مراكز دولية متخصصة.

في هذا الإطار، قاد البروفيسور Luca Theuil مجموعة من الجراحات الروبوتية المعقدة في مجال جراحة الجهاز الهضمي، شملت استئصال الاثني عشر الروبوتي مع مفاغرة المعدة والصائم على شكل Roux-en-Y، وعملية ويبل الروبوتية (Robotic Whipple Procedure)، إضافة إلى استئصال القولون الأيمن الروبوتي وفق تقنية جديدة من الأسفل إلى الأعلى (Bottom-Up Technique).  وتُعد هذه العمليات من أدق الجراحات وأكثرها تعقيداً، ما يعكس مستوى التطور التكنولوجي والاحتراف الجراحي الذي بلغه المستشفى.

كذلك، شهد المستشفى تدخلات شعاعية علاجية عالية الدقة بقيادة البروفيسور Julien Frandon، وبمشاركة الدكتور علي عبدالله، الدكتور جوزيف أبو جودة، والدكتور زياد نغيوي. وشملت هذه الإجراءات تصريفاً صفراوياً مزدوجاً مع وضع دعامة معدنية داخلية وعلاج بالترددات الحرارية داخل القنوات الصفراوية لحالات ورم كلاتسكين غير القابل للاستئصال، إضافة إلى إجراء تحويل الوريد البابي داخل الكبد مباشرة عن طريق الجلد (DIPS) لإعادة فتح الوريد البابي المتخثر، وتحويل الوريد البابي داخل الكبد عبر الوريد الوداجي (TIPSS). وتُعتبر هذه التدخلات حلولاً متقدمة لحالات معقدة كانت في السابق تُحوّل إلى الخارج لتلقي العلاج.

ويؤكد هذا التعاون الذي نسجه الدكتور أنطوان معلوف مع IRCAD على رؤية استراتيجية تهدف إلى جعل مستشفى المشرق الفرنسي مركزاً إقليمياً للتميّز الجراحي والتعليمي، ومنصة لنقل المعرفة الطبية الحديثة إلى لبنان والمنطقة. فهذه العمليات لا تمثل مجرد إنجازات طبية، بل تشكل رسالة واضحة بأن لبنان، رغم كل التحديات، لا يزال قادراً على احتضان الخبرات العالمية وتقديم رعاية صحية بمعايير أوروبية داخل أراضيه.

 
