تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
أفراح ومناسبات

AUT واتحاد بلديات الكورة تنظمان ندوة علمية بمناسبة اليوم العالمي للمياه

Lebanon 24
25-03-2026 | 06:34
A-
A+
AUT واتحاد بلديات الكورة تنظمان ندوة علمية بمناسبة اليوم العالمي للمياه
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نظّمت الجامعة الأميركية للتكنولوجيا AUT، بالتعاون مع اتحاد بلديات الكورة، ندوة علمية لمناسبة اليوم العالمي للمياه شكّلت محطة بارزة في تعزيز الوعي حول الإدارة المستدامة للموارد المائية، بمشاركة رئيس اتحاد بلديات الكورة مالك فارس وعدد من رؤساء البلديات، مدراء مدارس، وممثلين عن جمعيات اجتماعية وزراعية، ما أغنى النقاشات وفتح المجال أمام تبادل الخبرات والأفكار.



استُهلّت الندوة بكلمة ترحيبية لنائب رئيس الجامعة للعلاقات الخارجية الدكتور مرسال حنين، مؤكّدًا فيها "التزام AUT بدورها الأكاديمي والوطني في دعم الأبحاث العلمية والمبادرات الهادفة إلى حماية الموارد الطبيعية، لا سيما في ظل التحديات التي يواجهها لبنان".



فارس

بعدها، كانت كلمة لرئيس اتحاد البلديات مالك فارس، عرض فيها لتجربة الاتحاد كنموذج ناجح في الإدارة المحلية، مشددًا على "أهمية التعاون بين البلديات وجامعة ال AUT لوضع استراتيجيات فعّالة لإدارة الموارد المائية، ومواجهة أزمة شحّ المياه بخطط عملية ومستدامة".



كعدي

وقدّم الدكتور ناجي كعدي مداخلة حول استخدام الذكاء الاصطناعي في مراقبة المياه الجوفية، حيث شرح كيف يمكن للتقنيات الحديثة أن تساهم في تحسين إدارة المياه وضمان وصول آمن ومستدام لها للسكان.



كوبا

واستعرض الدكتور أنطوني كوبا برنامج بكالوريوس علوم الموارد المائية في AUT، مبرزًا أهميته في إعداد كوادر متخصصة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل ومواجهة التحديات البيئية المستقبلية.



كرم

كما تناول الدكتور فادي كرم موضوع الزراعة البديلة في ظل شحّ المياه الجوفية، مسلطًا الضوء على حلول مبتكرة وأساليب زراعية حديثة تساهم في ترشيد استهلاك المياه وتعزيز الاستدامة الزراعية.



وفي الختام، تم توزيع الدروع التقديرية على المشاركين في الندوة، مؤكدة أن "هذه المبادرة تجدد التزام AUT بدورها الريادي في نشر الوعي البيئي، ودعم التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات المحلية".

مواضيع ذات صلة
الجامعة اللبنانية – الكندية تُنظم مؤتمراً علمياً بعنوان "المياه الباردة: بين العلم والأداء والصمود"
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 14:43:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. كيم جونغ-أون يرافق زوجته وابنته لحفل موسيقي(صور)
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 14:43:29 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص في اليوم العالمي للإذاعة: متمسكون بروحية الإعلام المسموع
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 14:43:29 Lebanon 24 Lebanon 24
أحمد الحريري بدأ جولة بقاعية وزارالمفتي الغزاوي واتحاد بلديات البقاع الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 14:43:29 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

اتحاد البلديات

رئيس الجامعة

هذه المبادرة

رئيس اتحاد

نائب رئيس

المستقبل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
Lebanon24
07:38 | 2026-03-25
Lebanon24
03:50 | 2026-03-25
Lebanon24
08:57 | 2026-03-23
Lebanon24
05:11 | 2026-03-20
Lebanon24
04:51 | 2026-03-20
Lebanon24
12:23 | 2026-03-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24