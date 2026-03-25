AUT واتحاد بلديات الكورة تنظمان ندوة علمية بمناسبة اليوم العالمي للمياه

نظّمت الجامعة الأميركية للتكنولوجيا AUT، بالتعاون مع اتحاد بلديات ، ندوة علمية لمناسبة اليوم العالمي للمياه شكّلت محطة بارزة في تعزيز الوعي حول الإدارة المستدامة للموارد المائية، بمشاركة بلديات الكورة مالك فارس وعدد من رؤساء البلديات، مدراء مدارس، وممثلين عن جمعيات اجتماعية وزراعية، ما أغنى النقاشات وفتح المجال أمام تبادل الخبرات والأفكار.







استُهلّت الندوة بكلمة ترحيبية لنائب للعلاقات الخارجية الدكتور مرسال حنين، مؤكّدًا فيها " AUT بدورها الأكاديمي والوطني في دعم الأبحاث العلمية والمبادرات الهادفة إلى حماية الموارد الطبيعية، لا سيما في ظل التحديات التي يواجهها ".







فارس



بعدها، كانت كلمة لرئيس مالك فارس، عرض فيها لتجربة الاتحاد كنموذج ناجح في الإدارة المحلية، مشددًا على "أهمية التعاون بين البلديات وجامعة ال AUT لوضع استراتيجيات فعّالة لإدارة الموارد المائية، ومواجهة أزمة شحّ المياه بخطط عملية ومستدامة".







كعدي



وقدّم الدكتور ناجي كعدي مداخلة حول استخدام في مراقبة المياه الجوفية، حيث شرح كيف يمكن للتقنيات الحديثة أن تساهم في تحسين إدارة المياه وضمان وصول آمن ومستدام لها للسكان.







كوبا



واستعرض الدكتور أنطوني كوبا برنامج بكالوريوس علوم الموارد المائية في AUT، مبرزًا أهميته في إعداد كوادر متخصصة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل ومواجهة التحديات البيئية المستقبلية.







كرم



كما تناول الدكتور فادي كرم موضوع الزراعة البديلة في ظل شحّ المياه الجوفية، مسلطًا الضوء على حلول مبتكرة وأساليب زراعية حديثة تساهم في ترشيد استهلاك المياه وتعزيز الاستدامة الزراعية.







وفي الختام، تم توزيع الدروع التقديرية على المشاركين في الندوة، مؤكدة أن " تجدد التزام AUT بدورها الريادي في نشر الوعي البيئي، ودعم التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات المحلية".





