كنائس قضاء الكورة احتفلت بعيد البشارة

احتفلت كنائس بعيد البشارة، فاقيمت للمناسبة القداديس والصلوات الاحتفالية في مختلف كنائسها.







ففي مارجرجس في بلدة برسا، ترأس عنداري القداس الاحتفالي بحضور حشد من المؤمنين.







كما ترأس المطران أفرام كرياكوس صلاة غروب عيد بشارة سيدتنا والدة الإله مريم، في كنيسة القدّيسة بربارة - راسمسقا، بحضور لفيف من المؤمنين الذين اجتمعوا لرفع الصلاة وتمجيد سرّ التجسد الإلهي.







والقى المطران عظة تناول فيها معنى العيد واهمية التركيز على شفاعة والدة الإله، متمنيا ان تشمل الجميع، وان ترفع الصلوات والابتهالات لها لطلب لمساعدة للمحتاجين جسديا وروحيا.



