عيد البشارة: مناسبة لنشر القيم الإنسانيّة وثقافة المحبة والحوار بين جميع أبناء الوطن

لمناسبة عيد البشارة الوطني، يوم 25 آذار، وبعدما ألغي الاحتفال المركزي الذي كان مقرّرًا هذا العام في قصر الاونيسكو بسبب الظروف الأليمة التي يمرّ بها ، وكي لا تمر هذه المناسبة من دون بصمة إنسانية وروحية نابعة من فكر "اللقاء الإسلامي المسيحي حول سيّدتنا مريم" وأهدافه، تداعت الجمعيّات والجماعات المنضويّة تحته إلى مركز "لقاء" في الربوة "للصلاة والتأمّل" مستلهمة السيّدة في نشر القيم الإنسانيّة وثقافة المحبة واللقاء بين جميع أبناء الوطن.تخلّل اللقاء صلوات وترانيم وأدعية وشهادات حياة وتأمّل روحي من أجل صحوة الضمير ليحلّ السلام والإستقرار في لبنان والمنطقة.وتوجّه اللقاء بالشكر لكل من سعى وأسهم ووفّر جهدًا من أجل التحضير للاحتفال المركزي الملغى.في الختام، أمل "اللقاء الإسلامي المسيحي حول سيدتنا مريم" أن تبقى مناسبة عيد البشارة علامة رجاء ووحدة بين والمسيحيين، أبناء الوطن الواحد.