"ثقوب شجرة الزيتون": عمل أدبي يوثّق الذاكرة الفلسطينية

أصدر الاديب والجامعي القسطاوي قصة "ثقوب شجرة " وهي الجزء الثالث من سلسلته القصصية "نداء غزة"، التي تندرج ضمن مجموعة من المؤلفات الموجّهة للأطفال حول القضية .







وابرز القسطاوي في هذا العمل "ككاتب منحاز للقضية الفلسطينية"، مسخّرًا أدواته الادبية لترسيخ الوعي لدى الأجيال الجديدة، من خلال نص يجمع بين البعد الإنساني والرمزي.







وتتخذ القصة من شجرة الزيتون بطلاً رمزياً يجسّد الهوية والصمود، عبر حوار بين الجد وحفيده "وسام"، حيث تتحول الثقوب في جذع الشجرة، التي يتجاوز عمرها خمسمائة عام، إلى "شاشات" تستعرض محطات مؤلمة من التاريخ، من بينها مجازر ارتُكبت بحق .







وربط القسطاوي بين جذور الشجرة الضاربة في عمق الأرض وبين حتمية البقاء، مؤكداً أن هذه والندوب ما هي إلا ذاكرة عصية على الانكسار تروي حكاية الأرض للأجيال ، وتصل نزيف الماضي بصمود غزة الحاضر، لتظل الشجرة شاهدة وشهيدة على حق لا يموت.

