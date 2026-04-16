تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
28
o
بيروت
26
o
طرابلس
29
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
27
o
النبطية
24
o
زحلة
22
o
بعلبك
18
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
متفرقات
في ذكرى الأربعين.. "تلفزيون لبنان" يستذكر أنطوان غندور بحلقة خاصة
Lebanon 24
16-04-2026
|
03:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
بمناسبة مرور أربعين يوماً على رحيل الكاتب الكبير أنطوان
غندور
، يعرض "تلفزيون
لبنان
" عند التاسعة والنصف من مساء السبت حلقة استذكارية خاصة تكريماً لمسيرته الإبداعية.
الحلقة التي صورها الإعلامي روبير
فرنجية
قبل عامين ونصف العام على مسرح "
كازينو لبنان
"، توثق حكاية عمر الراحل في الكتابة التاريخية والدرامية عبر المسرح والتلفزيون والإذاعة.
ويشارك في هذه الحلقة، التي أخرجها بسام خويري وتستمر لساعتين، نخبة من الشخصيات بوجوههم وشهاداتهم، ومنهم الممثلان عصام الأشقر وموريس موصللي، والإعلامي شادي
معلوف
، والكاتبة سوزان
عكاري
، مع تسليط الضوء على إرثه الخالد في أرشيف الدراما
اللبنانية
.
متفرقات
أفراح ومناسبات
كازينو لبنان
ادي معلوف
اللبنانية
فرنجية
في ذكر
كازينو
الخال
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات
10:45 | 2026-04-13
لقاء معايدة فصحية لإكليروس زحلة والبقاع: مساحة أمل ورجاء
10:41 | 2026-04-12
دورة تدريبية لشرطة بلديات المنية بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي
09:35 | 2026-04-12
ميمس احتفلت برتبة الهجمة بمشاركة ابنائها المسيحيين والدروز
04:38 | 2026-04-10
مسيحيو التقويم الشرقي في طرابلس أحيوا رتبة سجدة الصليب
04:01 | 2026-04-10
لدعم الأنشطة الاجتماعية والايتام.. تعاون بين بلدية طرابلس وجامعة الشرق الدولية
02:23 | 2026-04-10
الراعي طلب تخصيص سهرة صلاة من اجل السلام يوم غد تلبية لدعوة من البابا
فيديو
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
02:43 | 2026-04-10
16/04/2026 15:35:30
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
16/04/2026 15:35:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
16/04/2026 15:35:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24