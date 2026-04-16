في ذكرى الأربعين.. "تلفزيون لبنان" يستذكر أنطوان غندور بحلقة خاصة

بمناسبة مرور أربعين يوماً على رحيل الكاتب الكبير أنطوان ، يعرض "تلفزيون " عند التاسعة والنصف من مساء السبت حلقة استذكارية خاصة تكريماً لمسيرته الإبداعية.



الحلقة التي صورها الإعلامي روبير قبل عامين ونصف العام على مسرح " "، توثق حكاية عمر الراحل في الكتابة التاريخية والدرامية عبر المسرح والتلفزيون والإذاعة.

ويشارك في هذه الحلقة، التي أخرجها بسام خويري وتستمر لساعتين، نخبة من الشخصيات بوجوههم وشهاداتهم، ومنهم الممثلان عصام الأشقر وموريس موصللي، والإعلامي شادي ، والكاتبة سوزان ، مع تسليط الضوء على إرثه الخالد في أرشيف الدراما .