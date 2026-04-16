الجامعة اللبنانية الكندية تنظّم "Career Fair 2026" بمشاركة أكثر من 50 شركة وبرعاية شارل عربيد

نظّمت الكندية (LCU) معرض المهن والوظائف السنوي Career Fair 2026 تحت شعار “Empowering Careers, Bridging Futures”، في حرم الجامعة في عينطورة – كسروان، بحضور لافت من طلاب وخريجين وممثلين عن القطاعات المهنية المختلفة، في تظاهرة مهنية متميّزة هدفت إلى تعزيز التواصل بين الشباب وسوق العمل.أقيم المعرض برعاية وحضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السيد عربيد الذي حلّ ضيفاً مكرّماً على الحدث، وأشاد بالجامعة التي أعدّت الطلاّب إعداداً كافياً لتسليحهم بالخبرة اللازمة والشهادات التي تخوّلهم خوض غمار العمل في شتّى الاختصاصات ما يجعلها في مصاف الجامعات العريقة في ، وتوجّه إلى الطلاب بكلمة من القلب شدّد فيها على أهمية فهم واقع سوق العمل اليوم، مشيراً إلى أنّ الشهادة الأكاديمية لم تعد كافية بمفردها، بل باتت المهارات العملية مثل التفكير التحليلي، والتواصل الفعّال، والقدرة على حلّ المشكلات عناصر أساسية للنجاح المهني. كما أكّد على الدور المحوري لـلتشبيك في فتح الفرص، داعياً الشباب إلى اعتماد مبدأ التعلّم المستمر وعدم انتظار الوظيفة المثالية، بل الانطلاق من أي فرصة تتيح لهم اكتساب الخبرة.وشهد المعرض مشاركة أكثر من 50 شركة ومؤسسة من مختلف القطاعات في لبنان، إلى جانب القوى الأمنية والدفاع المدني والمؤسسة الوطنية للاستخدام، ما أتاح للطلاب فرصة التعرّف إلى أبرز الجهات الفاعلة في سوق العمل اللبناني، واستكشاف مجالات التوظيف المتاحة، وتقديم سيرهم الذاتية، وبناء علاقات مهنية مباشرة مع أصحاب العمل، الأمر الذي يعزّز فرص حصولهم على وظائف مستقبلية.وقد شكّل Career Fair 2026 منصة تفاعلية رائدة جمعت بين التعليم الأكاديمي والقطاعين العام والخاص، وأسهمت في تمكين الطلاب من استكشاف مساراتهم المهنية المستقبلية، لا سيما في ظل التحوّلات المتسارعة في سوق العمل، حيث يزداد الطلب على مجالات مثل التكنولوجيا، والتسويق الرقمي، والمهارات الإدارية، بالتوازي مع تراجع بعض الوظائف التقليدية وازدياد أهمية العمل الحر.وفي الختام، أكّدت الجامعة الكندية استمرارها في تنظيم مثل هذه المبادرات النوعية التي تعزّز جاهزية طلابها للاندماج في سوق العمل، وترسّخ دورها كمؤسسة تعليمية رائدة تساهم في بناء جسور التواصل بين الشباب ومستقبلهم المهني.