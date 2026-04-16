تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

أفراح ومناسبات

الجامعة اللبنانية الكندية تنظّم "Career Fair 2026" بمشاركة أكثر من 50 شركة وبرعاية شارل عربيد

Lebanon 24
16-04-2026 | 10:43
A-
A+
الجامعة اللبنانية الكندية تنظّم Career Fair 2026 بمشاركة أكثر من 50 شركة وبرعاية شارل عربيد
الجامعة اللبنانية الكندية تنظّم Career Fair 2026 بمشاركة أكثر من 50 شركة وبرعاية شارل عربيد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نظّمت الجامعة اللبنانية الكندية (LCU) معرض المهن والوظائف السنوي Career Fair 2026 تحت شعار “Empowering Careers, Bridging Futures”، في حرم الجامعة في عينطورة – كسروان، بحضور لافت من طلاب وخريجين وممثلين عن القطاعات المهنية المختلفة، في تظاهرة مهنية متميّزة هدفت إلى تعزيز التواصل بين الشباب وسوق العمل.

أقيم المعرض برعاية وحضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السيد شارل عربيد الذي حلّ ضيفاً مكرّماً على الحدث، وأشاد بالجامعة التي أعدّت الطلاّب إعداداً كافياً لتسليحهم بالخبرة اللازمة والشهادات التي تخوّلهم خوض غمار العمل في شتّى الاختصاصات ما يجعلها في مصاف الجامعات العريقة في لبنان،  وتوجّه إلى الطلاب بكلمة من القلب شدّد فيها على أهمية فهم واقع سوق العمل اليوم، مشيراً إلى أنّ الشهادة الأكاديمية لم تعد كافية بمفردها، بل باتت المهارات العملية مثل التفكير التحليلي، والتواصل الفعّال، والقدرة على حلّ المشكلات عناصر أساسية للنجاح المهني. كما أكّد على الدور المحوري لـلتشبيك في فتح آفاق الفرص، داعياً الشباب إلى اعتماد مبدأ التعلّم المستمر وعدم انتظار الوظيفة المثالية، بل الانطلاق من أي فرصة تتيح لهم اكتساب الخبرة. 

وشهد المعرض مشاركة أكثر من 50 شركة ومؤسسة من مختلف القطاعات في لبنان، إلى جانب القوى الأمنية والدفاع المدني والمؤسسة الوطنية للاستخدام، ما أتاح للطلاب فرصة التعرّف إلى أبرز الجهات الفاعلة في سوق العمل اللبناني، واستكشاف مجالات التوظيف المتاحة، وتقديم سيرهم الذاتية، وبناء علاقات مهنية مباشرة مع أصحاب العمل، الأمر الذي يعزّز فرص حصولهم على وظائف مستقبلية.

وقد شكّل Career Fair 2026 منصة تفاعلية رائدة جمعت بين التعليم الأكاديمي والقطاعين العام والخاص، وأسهمت في تمكين الطلاب من استكشاف مساراتهم المهنية المستقبلية، لا سيما في ظل التحوّلات المتسارعة في سوق العمل، حيث يزداد الطلب على مجالات مثل التكنولوجيا، والتسويق الرقمي، والمهارات الإدارية، بالتوازي مع تراجع بعض الوظائف التقليدية وازدياد أهمية العمل الحر.

وفي الختام، أكّدت الجامعة اللبنانية الكندية استمرارها في تنظيم مثل هذه المبادرات النوعية التي تعزّز جاهزية طلابها للاندماج في سوق العمل، وترسّخ دورها كمؤسسة تعليمية رائدة تساهم في بناء جسور التواصل بين الشباب ومستقبلهم المهني.












 



























الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24