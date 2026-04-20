اتفاقية تعاون بين الدفاع المدني وجامعة الكسليك تعزيزا للشراكة الأكاديمية وتطوير المهارات العلمية

وقّع للدفاع المدني العميد الركن عماد خريش، اتفاقية تعاون أكاديمي مع جامعة الروح – الكسليك (USEK)، ممثلة برئيسها الأب البروفسور مكرزل، في إطار تعزيز الشراكة الأكاديمية وتطوير المهارات العلمية والعملية لعناصر الدفاع المدني، بما يسهم في دعم رسالتهم في خدمة المجتمع وحماية الأرواح والممتلكات.







ويهدف هذا الاتفاق إلى توسيع التعاون بين وجامعة الروح القدس – الكسليك، من خلال إتاحة الفرصة لعناصر الدفاع المدني للاستفادة من حسومات خاصة على الأقساط التعليمية والبرامج الأكاديمية في مختلف الاختصاصات، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية وورش عمل مشتركة تُعنى بالسلامة العامة، وإطلاق مبادرات بحثية وتوعوية تسهم في رفع مستوى الجهوزية وتعزيز القدرات التشغيلية.







ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية للدفاع المدني الرامية إلى دعم الإمكانات البشرية وتطوير الكفاءات، بما ينعكس إيجابًا على نوعية الخدمات المقدَّمة إلى المواطنين في مختلف المناطق .

Advertisement