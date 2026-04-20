فرانسيس مرسييه يوحّد دبي من أجل لبنان عبر فعالية Soly FC الخيرية

أفراح ومناسبات
فرانسيس مرسييه يوحّد دبي من أجل لبنان عبر فعالية "Solèy FC" الخيرية
Lebanon 24
20-04-2026
|
07:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
أحضر الدي جي والمنتج الهايتي الحائز على مبيعات بلاتينية،
فرانسيس
مرسييه، حركته العالمية "Solèy" إلى دبي، من خلال تنظيم فعالية Solèy FC Dubai، وهي مبادرة خيرية تجمع بين الموسيقى والرياضة والمجتمع لدعم قضية إنسانية نبيلة.
أُقيمت الفعالية في Ballers Dubai، حيث تم دعم
الصليب الأحمر
اللبناني من خلال تبرع بقيمة 20,000 دولار، إلى جانب مساهمات إضافية من اللاعبين المشاركين. وقد خُصّصت العائدات لتوفير مساعدات طبية عاجلة ودعم جهود الإغاثة الحيوية للمجتمعات المتضررة في
لبنان
.
وتستند فعالية Solèy FC Dubai إلى مفهوم الترابط الثقافي والعمل الجماعي، وتعكس
التزام
مرسييه باستخدام منصته بما يتجاوز الموسيقى. ويحظى لبنان بمكانة خاصة لدى الفنان، إذ كان من أوائل الدول التي دعمت موسيقاه وأسهمت في انطلاقته على الساحة العالمية.
وقال مرسييه: "من خلال Solèy، أسعى إلى خلق لحظات تتجاوز حدود الموسيقى، تجمع المجتمعات من مختلف الثقافات لتكون قوة إيجابية ذات تأثير إنساني حقيقي".
