لقاء ثقافي حول "الوادي المقدس تاريخا وجغرافية" في AUT - جبيل

نظم قسم "التعلم مدى الحياة" الأميركية للتكنولوجيا - AUT في ، لقاء ثقافيا في "قاعة عصام فارس"، حول "الوادي المقدس تاريخا وجغرافية"، حاضر فيه صاحب مشروع "المسح الثقافي الشامل لتراث الوادي المقدس" الزميل عرب بحضور حشد من رواد القسم.وقدم للقاء الدكتور بيار خوري مرحبا باسم رئيسة الجامعة الدكتورة غادة حنين بالحضور، مشيرا الى "الحاجة الماسة للعودة الى ينابيعنا الروحية والثقافية لمواجهة التحديات الخطيرة التي تهدد مجتمعنا شبابا وعائلات وسواهم"، شاكرا "رابطة قنوبين للرسالة والتراث" على "جهودها الكبيرة المتعلقة بالعناية بتراثنا الروحي والوطني ونشره".ثم عرض فيلم "الأيادي المقدسة" لميلاد طوق تصويرا واخراجا، وللنص التاريخي لجورج عرب، انتاج "رابطة قنوبين" بدعم من رئيسها نوفل الشدراوي.ويتناول الفيلم تراث الفن الكنسي الذي تحتضنه كنائس وأديار الوادي من خلال الجدرانيات المرسومة فيها، بدءا من سيدة الدر في بشري الى أديار وادي حدشيت، فدير سيدة قنوبين وسواها. ويضيء بالنص التاريخي على عهود رسم هذه الجدرانيات وفق المصادر العلمية المعتمدة، وعلى ما يهددها من أخطار التشوية والتآكل.عربثم استهل الزميل عرب محاضرته بعرض عن "تاريخ الوادي المقدس قبل سنة 1440، تاريخ مجيء البطاركة الى وادي قنوبين وبعدها وأبرز الأحداث التي شهدتها الحقبتان"، وأضاء على "جغرافية الوادي بأبرز معالمها ، من كنائس ومزارات، والطبيعية من مغاور ومحابس، والعمرانية من طواحين وبيادر وجسور"، كما تناول "وجود الجماعة البشرية داخل الوادي، والتي صنعت مع آباء الكنيسة تراثا روحيا وثقافيا فريدا، أهل الوادي للتصنيف في لائحة التراث العالمي. وتمسك الكنيسة بوجود هذه الجماعة وسعيها الى توفير مقومات الحياة لها على قاعدة التوفيق بين حقوق البشر وحماية الحجر".ولفت الى أن "الدولة لم تنفق قرشا واحدا على الوادي، فيما تنشط المبادرات المحلية المدعومة من البطريركية وهيئات المجتمع المحلي. وقد أثمرت هذه المبادرات تعزيزا للحياة الروحية في الوادي، وفق المخطط الذي أطلقه سنة 2013، وتعزيزا لرسوخ الأهالي من خلال ترميم وتأهيل بيوتهم بالتنسيق مع للآثار".وتبع الحديث نقاش ووضع جدول زيارات حج ديني الى الوادي بالتعاون مع رابطة قنوبين للرسالة والتراث وجامعة AUT التي أقامت رئيستها الدكتورة حنين حديقة البطاركة معلما ثقافيا بارزا متصلا بقنوبين. وتم توزيع مجموعة من الكتب والأفلام المتعلقة بتراث الوادي، فتقديم درع الجامعة للزميل عرب، فالصورة التذكارية.