تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
أفراح ومناسبات

رئيس الجامعة الأنطونية في رسالة مفتوحة: في لبنان المعادلة واضحة: نكون لبنانيين معًا أو لا نكون

Lebanon 24
24-04-2026 | 08:23
A-
A+
رئيس الجامعة الأنطونية في رسالة مفتوحة: في لبنان المعادلة واضحة: نكون لبنانيين معًا أو لا نكون
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في ظل الأوضاع الأليمة التي يمرّ بها لبنان، وفي زمن تختبر فيه القيم وتعاد مساءلتها، وجّه رئيس الجامعة الأنطونية الأب ميشال السّغبيني رسالة مفتوحة الى الأسرة الجامعية، والى كل مقرّب منها، قال فيها: "بوحدتنا كعائلة جامعية عابرة لكل المناطق والإنتماءات والخلفيات، نقدّم الى لبنان النموذج الحي الذي يحتاجه للتعافي، إنه نموذج الـ10452 كلم2، من دون شبرٍ أقل، ومن دون لبنانيٍّ واحدٍ أنقص. "
وأضاف الأب السّغبيني بالقول: "في لبنان، المعادلة واضحة: نكون لبنانيين معًا، أو لا نكون. لا يستطيع شمال لبنان أن يستغني عن جنوبه، ولا جبله أن يستعلي على ساحله وسهله. " ولفت الى انه لكل إنسان في الأرض كرامته، كما لكل البشر كرامة واحدة متساوية. فلا يوجد دم غال، ودم رخيص.

وتابع رئيس الجامعة بالإشارة الى أن الأخوّة نعمة، وهي المكان الذي يحدث فيه الإرتداد الحقيقي، إذ تجعلنا نختبر عمق تجذّر إنسانيّتنا.
وفي رسالته، قال السّغبيني: إن عودتنا المرتقبة الى مقاعد الدراسة لن تكون مجرّد استئناف للمناهج الأكاديمية ومحاولة لإنقاذ ما تبقى من الفصل فحسب، بل هي أيضًا عودة الى استئناف بناء الإنسان، وإعادة حياكة وحدته الممزّقة، فهما المهمّة الأسمى والرسالة الأقدس بالنسبة الى جامعتنا الأنطونية.
ولفت الى ان قوّة رسالتنا الأكاديميّة تكمن في أمانتنا لهذه الرسالة، وفي قدرتنا على تحويل قاعات الدراسة إلى مختبرات حيّة للتأنسن والنموّ المتكامل، وساحات رحبة للتآخي والانصهار الوطنيّ، وواحات نضرة للابتكار والإبداع العلميّ.

وأضاف السّغبيني، لقد تضرّر الكثيرون منّا، جسديًّا ونفسيًّا وماديًّا. منا من فقد عزيزًا ومنا من فقد بيتًا أو جنى عمره، ومنا من هجّر قسرًا. لذا، فإن التعاضد اليوم ليس مجرد خيار اجتماعي، بل هو جوهر رسالتنا تربويًّا وإنسانيًّا.
 وأكد الأب الرّئيس أنّ الجامعة لن تألوَ جهدًا في ترجمة دعوة التعرّف إلى الله في الإنسانيّة، عبر خطوات عمليّة من التكاتف، لتسند بها صمود طلّابها، وتضمن استمراريّة رسالتهم العلميّة. ودعا الى تحرير العقول والسلوك من المخاوف والتبعيّة وتلاعب الآخرين بنا. وقال: " لِنعِ ماضيَنا وندركْ حاضرنا ونتشارَكْ في مستقبلنا."
مواضيع ذات صلة
في ظل الأوضاع التي يمرّ بها لبنان.. رئيس الجامعة الأنطونية يوجه رسالة مفتوحة للأسرة الجامعية
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 18:48:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام لكتائب "حزب الله" العراقي: معادلة اليوم واضحة إمّا الأمن للجميع أو لا أمان لأحد
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 18:48:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري: لن نقبل إلا أن نكون صنّاعاً للتاريخ ولبنان لا يستحق أن يكون على هامش المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 18:48:51 Lebanon 24 Lebanon 24
خطاب قاسم يفكّك المرحلة: لبنان داخل معادلة الصراع المفتوح
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 18:48:51 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الجامعة الأنطونية

رئيس الجامعة

شمال لبنان

أكاديمية

رنا ❗️

العلم

جامع

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:11 | 2026-04-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:30 | 2026-04-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:14 | 2026-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:30 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
Lebanon24
04:11 | 2026-04-24
Lebanon24
01:30 | 2026-04-24
Lebanon24
06:14 | 2026-04-23
Lebanon24
16:00 | 2026-04-22
Lebanon24
07:30 | 2026-04-22
Lebanon24
06:14 | 2026-04-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24