فعالية ثقافية تراثية في طرابلس بمشاركة أكثر من 400 شاب وشابة

شهدت تظاهرة ثقافية تراثية، شارك فيها أكثر من ٤٠٠ شاب وشابة من مختلف الثانويات والمدارس والمعاهد والجمعيات في طرابلس وجوارها.



انطلقت المسابقة التراثية الميدانية بنسختها الثانية والعشرين من ، بحضور الدكتور ربيع حروق ممثّلًا رئيس بلدية طرابلس، ورئيس نادي آثار طرابلس ، وممثل المنتدى الفينيقي في والعالم العربي رامي حمد، والأستاذ رئيس جمعية بيت الآداب والعلوم، إلى جانب عدد من الأساتذة والمديرين، فيما ساهم شباب كشاف البيئة في تنظيم الحدث.



وجابت الفرق الأحياء القديمة، من مساجد ومدارس وحمّامات وخانات وأزقّة وأسواق، بحثًا عن إجابات للأسئلة التي سُلّمت لهم عند الانطلاق.



واختُتمت الفعالية في طينال، بحضور رئيس بلدية طرابلس الدكتور ، ومشاركة مميّزة من مؤرّخ طرابلس العلامة الدكتور عمر تدمري، يرافقه الدكتور والأستاذ وليد ، حيث التُقطت الصور التذكارية.



تجدر الإشارة إلى أنّ ميداليات الفائزين ستُوزّع خلال المهرجان المركزي ليوم طرابلس، الذي سيُقام في التاسع من أيار على مسرح ثانوية روضة .



