فعالية ثقافية تراثية في طرابلس بمشاركة أكثر من 400 شاب وشابة

26-04-2026 | 09:59
فعالية ثقافية تراثية في طرابلس بمشاركة أكثر من 400 شاب وشابة
شهدت طرابلس تظاهرة ثقافية تراثية، شارك فيها أكثر من ٤٠٠ شاب وشابة من مختلف الثانويات والمدارس والمعاهد والجمعيات في طرابلس وجوارها.

انطلقت المسابقة التراثية الميدانية بنسختها الثانية والعشرين من قلعة طرابلس، بحضور الدكتور ربيع حروق ممثّلًا رئيس بلدية طرابلس، ورئيس نادي آثار طرابلس بكر الصديق، وممثل المنتدى الفينيقي في لبنان والعالم العربي رامي حمد، والأستاذ محمد ديب رئيس جمعية بيت الآداب والعلوم، إلى جانب عدد من الأساتذة والمديرين، فيما ساهم شباب كشاف البيئة في تنظيم الحدث.

وجابت الفرق الأحياء القديمة، من مساجد ومدارس وحمّامات وخانات وأزقّة وأسواق، بحثًا عن إجابات للأسئلة التي سُلّمت لهم عند الانطلاق.

واختُتمت الفعالية في جامع طينال، بحضور رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة، ومشاركة مميّزة من مؤرّخ طرابلس العلامة الدكتور عمر تدمري، يرافقه الدكتور خالد تدمري والأستاذ وليد غمراوي، حيث التُقطت الصور التذكارية.

تجدر الإشارة إلى أنّ ميداليات الفائزين ستُوزّع خلال المهرجان المركزي ليوم طرابلس، الذي سيُقام في التاسع من أيار على مسرح ثانوية روضة الفيحاء.
