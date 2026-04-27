فعاليات اليوم الثاني لمعرض الكتاب الـ52 في الرابطة الثقافية -طرابلس

تستمر فعاليات معرض الكتاب السنوي ال52 لليوم الثاني على التوالي، حيث استقبل رئيس الرابطة الثقافية الصحافي د. رامز الفري كلا من وفد المجلس العلوي برئاسة الشيخ محسن عبد ، مدير مكتبة بعقلين الوطنية - الشوف غازي صعب على راس وفد ، المرشحة عن المقعد السني في عكار د. جنان عبد ، وفد من الشعبية لتحرير فلسطين، محمد جحجاح، رئيس الندوة الشمالية فيصل درنيقة و الناشط الحقوقي فريد دكان، وذلك في حضور نائب نقيب محرري الصحافة غسان الريفي، القائد عبد الرزاق عواد، ممثل جمعية الوفاق الثقافية الاعلامي غسان حلواني.







من جهة اخرى، تم افتتاح معرض للفنان عمران ياسين ومعرض فني تشكيلي آخر للفنانة عشتروت عواد في منتدى شاعر الكورة الخضراء عبد الله شحادة الثقافي، وأقيمت ندوة بعنوان: "الاغتراب الوجودي - الانسان بين اليأس والبأس"، بالتعاون مع بلدية القلمون، تحدث خلالها المهندس بلال الفلو، اميلي شماس، عمر الخطيب، مصطفى الحلوة، المهندسة ميراي شحادة، والمؤلف ماهر مرعي، وادارها صالح حامد .







كما اقيمت ندوتان الاولى بعنوان:" لقاء مشترك بين صغار اسود وكبارها"،شارك فيها ضيوف الشرف الشعراء: روزانا السيد، نغم نصار ووليم البيسري ، والثانية بعنوان:"اركان الهدم المعاصر أجندة ابليس في افساد المجتمع" تحدث فيها المهندس زكريا كريمة.







اصدارات







من ناحية اخرى، جرى توقيع كتاب " قوانين مورفي" للمهندس عزام حدبا في جناح صندوق الاحلام الادبي، وديوان آخر بعنوان :"تراتيل الخوابي" لمؤلفه الشاعر مصطفى مراد في جناح جمعية الوفاق الثقافية، ورواية بعنوان:" موت تحت الشمس" لمؤلفته الاعلامية انتصار الدنان في جناح الرابطة الثقافية، وكتاب :" كناش المساجد.. الجامع للفرائد " للشيخ د. ماجد درويش في جناح مؤسية شاعر الفيحاء سابا زريق الثقافية، وكتاب بعنوان :"وشاح " للدكتور مازن جبري وآخر بعنوان :"تاجي ايلا ان سالت" ل تمارا شلهوب جاد، ورواية بعنوان:" مختلف" للكاتب اشرف مسمار ، وكتاب :"نور خرج من الظلام" ل فريدة فرح وكتاب آخر بعنوان a tire delle للدكتورة اميلي شماس، وكتاب لمؤلفه غازي صعب، وذلك في منتدى شاعر الكورة الخضراء عبد الله شحادة الثقافي .







معارض







و اقيم سومبوزيوم الرسم والنحت العاشر والذي شارك فيه عدد من الشباب والشابات الموهوبين، وفي الختام قدم لهم الفري والفنانين محمد النابلسي وعمران ياسين شهادات التقدير لمشاركتهم بنجاحه .







وقد زار المعرص طلاب مدرسة والبيان من عكار.







يذكر أن المعرض مستمر لغاية الاحد 3 ايار ، يوميا من الثالثة عصرا وحتى السابعة مساء، في قاعات الرابطة الثقافية طرابلس- شارع الثقافة.





Advertisement