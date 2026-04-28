فعاليات اليوم الثالث لمعرض الكتاب الـ52 في الرابطة الثقافية - طرابلس

28-04-2026 | 06:32
فعاليات اليوم الثالث لمعرض الكتاب الـ52 في الرابطة الثقافية - طرابلس
تستمر فعاليات معرض الكتاب السنوي ال52 في الرابطة الثقافية - طرابلس، لليوم الثالث على التوالي، حيث استقبل رئيس الرابطة الصحافي د. رامز الفري كلا من  رئيس مجلس امناء جامعة الجنان سالم يكن ومدير العلاقات العامة محمد نعمان وراني حداد، الممثلة ميراي بانوسيان، الفنان منير كسرواني، وفدا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، مسؤول حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي رضوان ياسين، الناشطة السياسية عفراء عيد، امير حركة التوحيد الاسلامي الشيخ بلال شعبان،  د. بدر حسون ورئيس بلدية مركبتا نعمان الشامي، في حضور ممثل جمعية الوفاق الثقافية الاعلامي غسان حلواني، القائد عبد الرزاق عواد ، الكابتن احمد فردوس ، د. عمر الحلوة ، احمد درويش والسفير احمد كردلي واصدقاء.



وفي الأنشطة المواكبة، اقيمت  أمسية شعرية على مسرح الرابطة  شارك فيها كل من الشعراء: أحمد زريقة، عثمان المصري، أحمد شحادة، شادي عبيد، قدمها لهم د. رياض عبيد.



وفي جناح منتدى شاعر الكورة الخضراء،أقيمت ندوة بعنوان "تحية الى الشاعر الراحل مروان الخطيب"، بالتعاون مع الملتقى الأدبي ومركز زاوية رؤية، شارك فيها كل من  المهندسة ميراي شحادة، الشاعر باسل عبد العال والباحث هشام يعقوب، تخللتها فقرة فنية رسم مباشر و قصيدة من ديوان الشاعر آداء حمزة اسامة الخطيب.\



كما جرى توقيع كتب: "عالم الحشرات" لـعزام حدبا في جناح صندوق الاحلام، و"أطياف الروح" للشاعرة حسنة عباس في جناح جريدة الوفاق،و"الاغاني الفلسطينية في المناسبات الاجتماعية والوطنية" لـحمزة البشتاوي في جناح الرابطة الثقافية، و "الوادي المقدس قاديشا بضفتيه - اللقاء بين قنوبين والفيحاء" للدكتور جورج عرب في جناح مؤسسة شاعر الفيحاء سابا زريق الثقافية، اضافة الى توقيع ديوانين بعنوان "بواب السفر"، "خيوط المغيب" لاحمد يوسف، ومضات (فارسية) العبثية والصوفية في أدب محمود عثمان للدكتورة غادة السمروط وقع عنها الأستاذ أحمد يوسف ، كتاب ذاكرة لاجئ مع مجموعة من كتبه لـسامر درويش في جناح منتدى شاعر الكورة الخضراء عبدالله شحادة الثقافي.



من جهة ثانية، زار طلاب مدرسة طيور الامل المعرض برفقة  رئيس لجنة التربية في بلدية طرابلس ابراهيم العبيد.



يذكر أن المعرض مستمر لغاية الاحد 3 ايار يوميا من الثالثة عصرا وحتى السابعة مساء في قاعات الرابطة الثقافية طرابلس - شارع الثقافة.
