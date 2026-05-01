القنصل العام للبنان يشارك في افتتاح "SIAL Canada 2026" ويجول على العارضين اللبنانيين

شارك القنصل العام للبنان السيد شربل نمر في حفل الافتتاح الرسمي لمعرض SIAL Canada 2026 الذي يقام في قصر المؤتمرات في مونتريال، في حضور والأغذية الزراعية الكندي السيد هيث ماكدونالد وعدد من السفراء والقناصل العامين.



يعتبر معرض SIAL Canada منذ انطلاقه عام 2001، واحدا من أبرز المعارض التجارية الزراعية والغذائية في أميركا الشمالية. ويشارك في نسخة 2026 أكثر من 800 عارض من ٥٥ دولة، من بينها الذي كان يفترض أن يكون ضيف شرف المعرض هذا العام لولا الأحداث الأليمة التي يمر بها. ويوفر المعرض منصةً استراتيجيةً للابتكار والتعاون الدولي وتطوير الأعمال وتحفيز الابتكار في قطاع الصناعات الغذائية الزراعية، وتمكين الشركات العاملة فيه من اكتساب فهم أعمق لديناميكيات السوق واتجاهات الغذاء العالمية، وللاحتياجات الفريدة لقطاعات التجزئة، وخدمات الطعام، لا سيما في ظل تزايد الضغوط العالمية على سلاسل التوريد، والتغير المناخي، وازدياد المخاوف على الأمن الغذائي.



وجال القنصل العام نمر على أرجاء المعرض وعلى العارضين والصناعيين اللبنانيين فيه، وعلى رأسهم السيد كميل ، وشكرهم على تمثيلهم للصناعات الغذائية ، بمجهود شخصي، وأعرب عن سروره بأن تحجز بعض الصناعات الغذائية اللبنانية مكانة لها في المعرض الدولي، بما يبرز قدرات لبنان في هذا المجال. لكنه أسف في الوقت نفسه أن يكون الحضور اللبناني خجولا مقارنة بالدول الأخرى، لا سيما في مونتريال حيث الوجود اللبناني البارز، مؤكدا ضرورة العمل على زيادة هذا الحضور في النسخ المقبلة للمعرض بما يليق بالصناعات الغذائية اللبنانية وجودتها، سواء تلك المصنعة في لبنان أو في أميركا الشمالية وباقي دول العالم.



وفي دردشة خلال الجولة الرسمية للمنظمين والضيوف على أرجاء المعرض، أعرب السيد ستيفان تويلييه، لسيال ، للقنصل العام، عن ترحيبه بحضور بعض الصناعات الغذائية اللبنانية في المعرض، وأبدى أسفه لعدم تمكن لبنان من أن يكون ضيف شرف هذه النسخة من سيال كندا، مؤكدا أن الدعوة للبنان ستبقى مفتوحة في النسخ المقبلة للمعرض.

