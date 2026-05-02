روبير فرنجية يوقّع كتابه الجديد في معرض الكتاب بطرابلس

02-05-2026 | 04:13
روبير فرنجية يوقّع كتابه الجديد في معرض الكتاب بطرابلس
وقّع الإعلامي روبير فرنجية ضمن فعاليات معرض الكتاب السنوي الثاني والخمسين، وفي جناح مؤسسة سابا زريق الثقافية، على كتابه الخامس "بالفن خُد شمالك"، الصادر عن مؤسسة شاعر الفيحاء سابا زريق الثقافية، والذي أطلقه في الثالث من كانون الثاني 2026 في احتفال كبير أُقيم في مسرح الصفدي في طرابلس.



شارك في حفل التوقيع الوزير السابق سمير الجسر، ورئيس بلدية طرابلس رياض يمق، ورئيس الرابطة الثقافية في طرابلس رامز الفري، ورئيس مؤسسة شاعر الفيحاء سابا زريق الثقافية الدكتور سابا زريق، وعضو المجلس الوطني الأعلى للإعلام إبراهيم عوض، ومدير البرامج في تلفزيون لبنان هيثم كالوت، وعضو بلدية زغرتاإهدن ستيفاني نعمة، وعضو مجلس نقابة محرري الصحافة غسان ريفي، إلى جانب عدد من الفنانين الذين تناولهم الكتاب، بينهم الممثل نزيه يوسف والناقد السينمائي إميل شاهين، ومن الأسرة الإعلامية في الشمال صفوح منجد، ليلى دندشي، مرسال الترس، وأنطوانيت علوان، وحشد من المهتمين.



الإشارة إلى أن الكتاب وُزّع هدية على الحاضرين، ووقّعه المؤلف بكلمات محبة وتقدير لهم.
