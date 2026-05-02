أفراح ومناسبات
روبير فرنجية يوقّع كتابه الجديد في معرض الكتاب بطرابلس
Lebanon 24
02-05-2026
|
04:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقّع الإعلامي روبير
فرنجية
ضمن فعاليات معرض الكتاب السنوي الثاني والخمسين، وفي جناح مؤسسة سابا زريق الثقافية، على كتابه الخامس "بالفن خُد شمالك"، الصادر عن مؤسسة شاعر الفيحاء سابا زريق الثقافية، والذي أطلقه في الثالث من كانون الثاني 2026 في احتفال كبير أُقيم في مسرح الصفدي في
طرابلس
.
شارك في حفل التوقيع الوزير السابق سمير
الجسر
، ورئيس بلدية طرابلس
رياض
يمق، ورئيس الرابطة الثقافية في طرابلس رامز الفري، ورئيس مؤسسة شاعر الفيحاء سابا زريق الثقافية الدكتور سابا زريق، وعضو
المجلس الوطني
الأعلى للإعلام إبراهيم عوض، ومدير البرامج في تلفزيون
لبنان
هيثم كالوت، وعضو بلدية
زغرتا
–
إهدن
ستيفاني نعمة، وعضو مجلس نقابة محرري الصحافة غسان
ريفي
، إلى جانب عدد من الفنانين الذين تناولهم الكتاب، بينهم الممثل نزيه يوسف والناقد السينمائي إميل شاهين، ومن الأسرة الإعلامية في
الشمال
صفوح منجد، ليلى دندشي، مرسال الترس، وأنطوانيت علوان، وحشد من المهتمين.
الإشارة إلى أن الكتاب وُزّع هدية على الحاضرين، ووقّعه المؤلف بكلمات محبة وتقدير لهم.
مواضيع ذات صلة
قد يعجبك أيضاً
فعاليات اليوم السابع لمعرض الكتاب في الرابطة الثقافية - طرابلس
Lebanon 24
فعاليات اليوم السابع لمعرض الكتاب في الرابطة الثقافية - طرابلس
05:53 | 2026-05-02
02/05/2026 05:53:41
Lebanon 24
Lebanon 24
كرياكوس أطلق مشروع "سوا للرعاية التلطيفية" في دده
Lebanon 24
كرياكوس أطلق مشروع "سوا للرعاية التلطيفية" في دده
05:16 | 2026-05-02
02/05/2026 05:16:39
Lebanon 24
Lebanon 24
القنصل العام للبنان يشارك في افتتاح "SIAL Canada 2026" ويجول على العارضين اللبنانيين
Lebanon 24
القنصل العام للبنان يشارك في افتتاح "SIAL Canada 2026" ويجول على العارضين اللبنانيين
07:48 | 2026-05-01
01/05/2026 07:48:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. مسرحية دينية على مسرح كازينو لبنان
Lebanon 24
بالصور.. مسرحية دينية على مسرح كازينو لبنان
02:07 | 2026-05-01
01/05/2026 02:07:10
Lebanon 24
Lebanon 24
فعاليات اليوم الثالث لمعرض الكتاب الـ52 في الرابطة الثقافية - طرابلس
Lebanon 24
فعاليات اليوم الثالث لمعرض الكتاب الـ52 في الرابطة الثقافية - طرابلس
06:32 | 2026-04-28
28/04/2026 06:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
"منطقة بعيدة" تموّل "حزب الله".. ليست إيران وتقرير يحددها
Lebanon 24
"منطقة بعيدة" تموّل "حزب الله".. ليست إيران وتقرير يحددها
16:00 | 2026-05-01
01/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "اغتيال نعيم قاسم".. هذا آخر تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
عن "اغتيال نعيم قاسم".. هذا آخر تقرير إسرائيليّ
15:09 | 2026-05-01
01/05/2026 03:09:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما أصبحت أجمل "تيتا" لبنانية.. وصيفة ملكة جمال لبنان تكشف سر والدتها التي أصبحت "تريند"
Lebanon 24
بعدما أصبحت أجمل "تيتا" لبنانية.. وصيفة ملكة جمال لبنان تكشف سر والدتها التي أصبحت "تريند"
00:23 | 2026-05-02
02/05/2026 12:23:34
Lebanon 24
Lebanon 24
اللبنانية الأولى في زيارة حج إلى سيدة لورد... حضور متواضع وانساني
Lebanon 24
اللبنانية الأولى في زيارة حج إلى سيدة لورد... حضور متواضع وانساني
10:05 | 2026-05-01
01/05/2026 10:05:24
Lebanon 24
Lebanon 24
كم تبلغ تكلفة "طائرة حزب الله"؟ تقريرٌ أميركي يكشف السعر
Lebanon 24
كم تبلغ تكلفة "طائرة حزب الله"؟ تقريرٌ أميركي يكشف السعر
16:34 | 2026-05-01
01/05/2026 04:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في أفراح ومناسبات
05:53 | 2026-05-02
فعاليات اليوم السابع لمعرض الكتاب في الرابطة الثقافية - طرابلس
05:16 | 2026-05-02
كرياكوس أطلق مشروع "سوا للرعاية التلطيفية" في دده
07:48 | 2026-05-01
القنصل العام للبنان يشارك في افتتاح "SIAL Canada 2026" ويجول على العارضين اللبنانيين
02:07 | 2026-05-01
بالصور.. مسرحية دينية على مسرح كازينو لبنان
06:32 | 2026-04-28
فعاليات اليوم الثالث لمعرض الكتاب الـ52 في الرابطة الثقافية - طرابلس
08:45 | 2026-04-27
اللبنانية الأولى تفتتح منتدى التعليم العام في جامعة الروح القدس – الكسليك: الدولة ليست خيارًا بل ضرورة
فيديو
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
02/05/2026 14:59:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
02/05/2026 14:59:40
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
04:24 | 2026-04-30
02/05/2026 14:59:40
Lebanon 24
Lebanon 24
