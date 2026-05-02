تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

أفراح ومناسبات

كرياكوس أطلق مشروع "سوا للرعاية التلطيفية" في دده

Lebanon 24
02-05-2026 | 05:16
A-
A+
كرياكوس أطلق مشروع سوا للرعاية التلطيفية في دده
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ترأس راعي أبرشية طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الأرثوذكس المتروبوليت أفرام كرياكوس النشاط الذي أقيم في دار حاملات الطيب – دده، برعاية جمعية "سوا للرعاية التلطيفية"، حيث تم إطلاق مشروعها الجديد في شمال لبنان، إنطلاقًا من بلدة دده الكورة، وبحضور رئيس بلدية دده المهندس هنري الزاخم، وحشد من الأطباء ورؤساء البلديات والمخاتير والجمعيات والمرجعيات الروحية والمهتمين.



وألقى كرياكوس كلمة شدّد فيها على "أهمية هذه الرسالة الإنسانية ودور الرعاية التلطيفية في صون كرامة الإنسان"، داعيًا إلى دعم العمل الإنساني، ولا سيّما جمعية حاملات الطيب التي وصفها بـ"عروس الكنيسة".



كما تضمّن اللقاء عرضًا تعريفيًا عن جمعية "سوا" ورسالتها، حيث تم تسليط الضوء على أهمية الرعاية التلطيفية كنهج شامل يهدف إلى تخفيف الألم الجسدي والنفسي، ومرافقة المرضى وعائلاتهم بمحبة وكرامة في أصعب المراحل.



وأكدت أن "رسالتها تنطلق من إيمان عميق بأن الإنسان يستحق الرعاية المتكاملة: جسديًا، نفسيًا، اجتماعيًا وروحيًا، وأن دعم المجتمع هو حجر الأساس لاستمرار هذه المبادرة الإنسانية".



كما ثمّنت استضافة دار حاملات الطيب – دده لهذا اللقاء، متوجهة بجزيل الشكر والتقدير إلى رئيستها السيدة إيفا رفيع نصور على جهودها المتواصلة وعطائها القيّم في خدمة هذه الرسالة الإنسانية.



وختم اللقاء بشكر كل من حضر وشارك وساهم في إنجاح هذا الحدث، مع التطلّع إلى توسيع هذه الرسالة الإنسانية لخدمة أهلنا في الشمال.
Advertisement
هذه المبادرة

الكنيست

الكورة

طرابلس

الشمال

في دار

لبنان

الطيب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24