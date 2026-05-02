Advertisement

فعاليات اليوم السابع لمعرض الكتاب في الرابطة الثقافية - طرابلس

02-05-2026 | 05:53
فعاليات اليوم السابع لمعرض الكتاب في الرابطة الثقافية - طرابلس
تستمر فعاليات معرض الكتاب السنوي الثاني والخمسين لليوم السابع على التوالي حيث استقبل رئيس الرابطة الثقافية الصحافي رامز الفري النائبين اشرف ريفي وجهاد الصمد، الوزير السابق احمد فتفت، الاسير المحرر جورج العبد الله، عضو المجلس الاستشاري لحرمة "أمل" زكي جمعة، المدير العام لوزارة الثقافة علي الصمد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مياه لبنان الشمالي خالد عبيد، مدير البرامج في "تلفزيون لبنان" الاعلامي هيثم كالوت، وفد من قدامى الاذاعة والتلفزيون في الشمال، مسؤول المؤتمر الشعبي اللبناتي عبد الناصر المصري، الممثل نزيه يوسف، رئيس اتحاد بلديات الضنية مصطفى سعادة، رؤساء بلديات من الضنية بدر حسون،  محمد يوسف، وفد من جمعية "كشافة الغد" مفوضية طرابلس،  وذلك بحضور الصحافي غسان الريفي، الدكتور عمر الحلوة، القائد عبد الرزاق عواد، ممثل جمعية "الوفاق الثقافية" الاعلامي غسان حلواني، ممثل نقابة الممثلين في لبنان خالد الحجة واصدقاء.



من ناحية اخرى اقيمت ندوة حول كتاب الضنية في التاريخ والجغرافيا للباحث ربيع غاباتي شارك فيها: الدكتورة لينا البب، المؤرخ العميد عبدالله ضاهر، الدكتور المؤرخ ماجد درويش، الشاعر احمد يوسف، الدكتور بلال حسين هرموش ممثلا بنصر هرموش،  والمدير العام لوزارة الثقافة.



كما اقيم  لقاء شعري بعنوان "ما بقي من الحكاية" شارك فيه الشعراء: بتول دندشي، عبير محيش ومشاركة  للطالبة راما عويك، والشعراء: زكريا حيدر، عبد الملك الرّفاعي مع وصلة طربيّة لعلاء المصري ورسم مباشر مع الفنّانة غنى شيبوب وقدمت الأمسية آية مراد.



وفي جناح منتدى شاعر الكورة الخضراء عبدالله شحادة الثقافي تم  تكريم الشاعرة الدكتورة يسرى البيطار بالتعاون مع الهيئات الثقافية الشمالية. وتوقيع ديوانين "صلوات الجمر والماء لرامي ونوس، وديوان بلاد الحب الضائع لزكريا حيدر، وكتاب بعنوان "نثرات الحب" لباسم عربيد، ورواية بعنوان "مقهى الروضة"، "سحلب"، "خلف السور"، "ليالي دير القمر"، " تي في التاكسي" لزياد كاج.



اضافة الى توقيع كتاب "اختراعات غيرت العالم" لعزام حدبا في جناح صندوق الاحلام الادبي ورواية بعنوان"حمار في زمن الذكاء الاصطناعي" للاعلامي عماد العيسى في جناح مجموعة الوفاق الإعلامية، وكتاب بعنوان "بالفن خود شمالك" للاعلامي روبير فرنجية في جناح مؤسسة شاعر الفيحاء سابا زريق الثقافية.



اشارة الى ان المعرض مستمر ليوم غد الاحد، من الساعة الثالثة وحتى  السابعة مساء.
Advertisement
