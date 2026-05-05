بلدية طرابلس استضافت الطلاب المشاركين في المسابقة السنوية في الروبوت والتحكم الذاتي

استضافت بلدية ، في مركز الثقافي البلدي (قصر نوفل سابقا)، الطلاب المشاركين في المسابقة السنوية في الروبوت والتحكم الذاتي والتي أقيمت بعنوان: "الفحص المبكر للمباني المتصدعة"، شارك فيها 1850 طالبا من 21 مؤسسة تربوية، وذلك بدعوة اطلقتها مؤسسة 3Poli Robotics التربوية، برعاية كلية الهندسة في – الفرع الأول، وبالشراكة مع بلدية طرابلس.







وعمل الطلاب على تطوير نحو 100 مشروع مبتكر، تناولت حلولًا عملية لفحص الأبنية المتضررة ومعالجتها، إلى جانب تصميم آليات ذكية لرفع الردم وتنفيذ مهام الإنقاذ.







وللمناسبة، توجه رئيس البلدية الدكتور للطلاب، بالقول:"مشاركتكم في المسابقة السنوية في الروبوت والتحكم الذاتي تعكس قدرة شبابنا على تحويل المعرفة إلى حلول تخدم المجتمع وتواكب تحدياته.







نؤمن بهذه الطاقات، ونلتزم دعم كل مبادرة تعزز الابتكار وتسهم في بناء مدينة أكثر أمانًا واستعدادًا للمستقبل".







بدورهم عبروا الطلاب عن "محبتهم لطرابلس ودورها الريادي والحضاري".



Advertisement