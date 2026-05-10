نشاط مشيًا من صيدا إلى جزين لدعم الجيش ورفض الطائفية

انطلقت مجموعة لبنانية في نشاط بعنوان "رحيل" مشيا على الأقدام من مدينة باتجاه ، بمشاركة الناشط البيئي المهندس كامل حفوضة وعضو في صيدا حسن الزعتري، في رسالة وطنية تؤكد على العيش المشترك بين والمسيحيين، ودعم الجيش، ورفض الخطاب الطائفي وثقافة التخوين بين اللبنانيين.وشدد حفوضة على أن "هذا النشاط الاجتماعي انطلق من صيدا إلى جزين، وسيمتد إلى مختلف المناطق ، بهدف التأكيد على وحدة اللبنانيين والعيش المشترك، ورفض بث الخوف والانقسام بين أبناء الوطن".كما أكد المشاركون تضامنهم مع القرى والبلدات الجنوبية في وحاصبيا والعرقوب، ورفضهم للاعتداءات على القرى والبلدات الجنوبية.