من التعدد إلى التكامل: دمج استراتيجي لمحطات تيلي لوميار – نورسات

تعلن إدارة نورسات، إطلاق مرحلة جديدة من إعادة هيكلة المؤسسة لتطوير شبكتها الإعلامية، بما يواكب التحديات الحالية، ويحافظ على استمرارية الرسالة في هذا الإطار تقرر ما يلي:أوّلًا: دمج محطات مريم، الشرق، والشباب ضمن ثلاث محطات أساسية هي: لوميار – نورسات – نور القداس.ثانيًا: تشدّد الإدارة على أن المرحلة الجديدة ستمنح حضورًا أوسع وأكثر احترافية لمختلف المواضيع، لا سيما قضايا المرأة والعائلة، الترانيم، برامج الأطفال، شؤون الكنائس المحليّة والشرقية، ضمن برمجة متطورة ورؤية إعلامية موحّدة قادرة على الوصول إلى مختلف الأجيال.ثالثًا: تطلق المجموعة عملية إعادة تَمَوْضُع وتطوير شاملة للهوية الإعلامية والبصرية (Rebranding)، تشمل تحديث الصورة، واسلوب الخطاب الاعلامي، والهوية الرقمية، آليات التواصل مع الجمهور مما يعزّز الحضور المهني والرسالي في والعالم.رابعًا: تؤكد الإدارة على أن عملية الدمج وإعادة الهيكلة لن تؤدي إلى الاستغناء عن الموظفين أو صرف أي فرد من فريق العمل، بل سيتم دمج الطاقات والخبرات ضمن الهيكلية الجديدة للمحطات، بما يضمن الاستفادة من الكفاءات الموجودة وتعزيز العمل الجماعي.خامسًا: تعبّر إدارة تيلي لوميار نورسات عن تقديرها الكبير لمحبة الجمهور وارتباطه العاطفي بالمحطات التي رافقت حياة المؤمنين على مدى سنوات طويلة، جازمة أن هذا الإرث سيبقى حاضرًا بقوة في قلب الرؤية الجديدة للمجموعة.أخيرًا، أن هذه الخطوة تمثل انتقالًا استراتيجيًا نحو مجموعة إعلامية أكثر قوة واستدامة، مجموعة قادرة على متابعة رسالتها الروحية والإنسانية للأجيال المقبلة.