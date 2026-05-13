براءة اختراع الطالبة كلاريتا الصانع والدكتورة كلوديا مطر في جامعة البلمند

يسرّ أن إنجاز الطالبة كلاريتا الصانع في – فرع ، والدكتورة ، الأستاذة في الكلية، بحصولهما على براءة اختراع من مصلحة حماية في ، عن مشروعهما المبتكر Invertica.ويُعدّ Invertica نظاماً متكاملاً يجمع بين عدة أجهزة وتقنيات ذكية بهدف مساعدة الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في السمع أو النطق، عبر توفير حلول تكنولوجية متطورة تسهّل عملية التواصل.وقد تم تطوير المشروع بالكامل داخل كلية للتكنولوجيا في جامعة البلمند، ويتميّز بكونه صديقاً للبيئة، منخفض استهلاك الطاقة، ومبتكراً من حيث التصميم والتكنولوجيا المستخدمة.وتفتخر جامعة البلمند بهذا الإنجاز الذي يعكس التزامها بدعم البحث العلمي والابتكار، وتشجيع طلابها وأساتذتها على تطوير حلول تكنولوجية ذات أثر إنساني ومجتمعي