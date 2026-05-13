أفراح ومناسبات

براءة اختراع الطالبة كلاريتا الصانع والدكتورة كلوديا مطر في جامعة البلمند

Lebanon 24
13-05-2026 | 06:11
براءة اختراع الطالبة كلاريتا الصانع والدكتورة كلوديا مطر في جامعة البلمند
يسرّ جامعة البلمند أن تعلن عن إنجاز الطالبة كلاريتا الصانع في كلية عصام فارس للتكنولوجيا – فرع عكار، والدكتورة كلوديا مطر، الأستاذة في الكلية، بحصولهما على براءة اختراع من مصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والتجارة، عن مشروعهما المبتكر Invertica.
ويُعدّ Invertica نظاماً متكاملاً يجمع بين عدة أجهزة وتقنيات ذكية بهدف مساعدة الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في السمع أو النطق، عبر توفير حلول تكنولوجية متطورة تسهّل عملية التواصل.

وقد تم تطوير المشروع بالكامل داخل كلية عصام فارس للتكنولوجيا في جامعة البلمند، ويتميّز بكونه صديقاً للبيئة، منخفض استهلاك الطاقة، ومبتكراً من حيث التصميم والتكنولوجيا المستخدمة.

وتفتخر جامعة البلمند بهذا الإنجاز الذي يعكس التزامها بدعم البحث العلمي والابتكار، وتشجيع طلابها وأساتذتها على تطوير حلول تكنولوجية ذات أثر إنساني ومجتمعي
