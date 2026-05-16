لقاء تعاون بين الجامعة اللبنانية – الفرنسية في دده والطيران المدني

استقبل - في دده الدكتور ميشال نجار، رئيس الهيئة للطيران المدني الكابتن محمد عزيز، بحضور لشؤون التنمية الهندسة الدكتور أسامة جدايل، في لقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين الجامعة وقطاع الطيران وفتح جديدة للتطوير الأكاديمي والمهني بما يواكب متطلبات سوق العمل والتطورات الحديثة في هذا القطاع الحيوي.وشدد المجتمعون على "أهمية بناء شراكات استراتيجية تسهم في تعزيز التدريب العملي وتطوير المهارات المتخصصة في هذا القطاع وربط التعليم الأكاديمي بالخبرات التطبيقية، بما يدعم مسيرة الابتكار والتميّز ويعزز دور الجامعة في إعداد كوادر مؤهلة للمستقبل".