ميماك أوجلفي والجامعة الأميركية اختتمتا النسخة الرابعة من "The Red Academy"

18-05-2026 | 07:29
أعلنت الوكالة الإبداعية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "ميماك أوجلفي" في بيان، "إختتام النسخة الرابعة من The Red Academy، المبادرة المبتكرة لتمكين الطلاب والطالبات، بالشراكة مع الجامعة الأميركية في بيروت، والتي صممت لتقديم منظور عملي عن واقع الابتكار والمنهجيات الابداعية ضمن قطاع الاتصال والتسويق، لتسهم في فتح آفاق جديدة لمساراتهم المهنية، بما ينسجم مع طموحاتهم وتطلعاتهم المستقبلية ويساهم في صقل مهاراتهم وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل".
واشارت الى أن "The Red Academy استقطبت في نسختها الرابعة، نحو 32 طالبا وطالبة من كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال (OSB)، شاركوا في الجلسات وفي حلقات النقاش بهدف إعدادهم لمستقبل الاتصال الرقمي ضمن المعطيات المتجددة لعصر الذكاء الاصطناعي".

وأوضحت أن المبادرة "ركزت على تمكين الطلاب المشاركين، لمواجهة تحديات الحياة المعاصرة وإيقاعها المتسارع المدفوع بالتكنولجيا، مع تأكيد الدور المحوري للعنصر البشري في توجيه الابتكار وتعزيز الإبداع. كما منح الطلاب المتفوقون، فرص تدريب ضمن تخصصات متعددة في ميماك أوجلفي، في خطوة تهدف إلى إتاحة آفاق مهنية واسعة وواعدة لدخول سوق العمل".

وأوضحت المديرة العامة في "ميماك أوجلفي" - لبنان والعراق مارييلا عبدو، أن "مبادرة The Red Academy، تجسد عاما بعد عام، شغفنا والتزامنا بتمكين الجيل القادم من الطلبة"، وقالت: "نؤمن إيمانا مطلقا بأن المواهب الحقيقية تمتلك القدرة على شق طريقها نحو التميز، مهما كانت التحديات المحيطة. لذلك، تبرز الحاجة الملحة إلى توفير منصات داعمة لقدراتهم الإبداعية وتساهم في صقلها ومنحها الفرصة للنمو. وهذا العام، أقيمت مبادرة The Red Academy في ظل ظروف محلية وإقليمية صعبة، ما يشكل تجسيدا حيا لروح الإصرار التي نتحلى بها. كما يؤكد هذا الإنجاز أن الإبداع لا يعيقه الحدود والحواجز".

من جهته، علق عميد كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور يوسف صيداني، قائلا: "تؤكد عودة مبادرة The Red Academy بنسختها الرابعة، على الرغم من التحديات التي يشهدها لبنان، الأثر الإيجابي الذي تحققه من خلال تعزيز مهارات طلابنا وتوسيع آفاقهم. نحن نثمن هذه الشراكة مع ميماك أوجلفي، التي تجمع بين الرؤية الإبداعية والتطبيق العملي، وتهيئ قادة المستقبل لقطاع الاتصال".

ولفت البيان الى انه "شارك في النسخة الرابعة من مبادرة The Red Academy مجموعة من المتخصصين من شركة ميماك أوجلفي، بمن فيهم بهسكار باتيجا رئيس قسم الاستراتيجيات في مكتب الإمارات العربية السعودية والمتخصص في مجال الابداع والذكاء الاصطناعي، وكريستيان صافي المدير الإبداعي في مكتب لبنان والمملكة العربية السعودية، وأديلا اللقيس مديرة الاستراتيجيات. وتمحورت الجلسات التفاعلية حول استكشاف قوة الإبداع البشري، وأهمية الحدس الثقافي في تحليل البيانات، وكيفية دمج التفكير البشري مع القدرات التحليلية للذكاء الاصطناعي لخلق تواصل مؤثر".

واوضح البيان ان "مبادرة The Red Academy تجسد رؤية مشتركة بين ميماك أوجلفي والجامعة الأميركية في بيروت لدعم المواهب الشابة، وتزويدها بالمعرفة والمهارات العملية للانطلاق في مسيرتها المهنية في قطاع الاتصال الدائم التطور. وترتكز هذه المبادرة على إيمان راسخ بأن الاستثمار في رأس المال البشري، يشكل الركيزة الأساسية لتحقيق النجاح المستدام".
اطلاق النسخة 30 من معرض "هوريكا لبنان"
تقرير لـ"The Telegraph" يُحذر: إيران على وشك نقل الحرب إلى الأراضي الأميركية
إلى متى ستبقى "السلطة الرابعة" ساحة مفتوحة للفوضى؟
هجوم سيبراني "ضخم" يشلّ منصة تعليمية ويعطّل جامعات أميركية بارزة!
