كلية إدارة الأعمال في جامعة الروح القدس تعزّز نهج "جاهز لسوق العمل"

Advertisement

في إطار التزامها المستمر بتطبيق نموذج "الكلية الجاهزة لسوق العمل" (Work-Ready Business School)، تواصل كلية في جامعة الروح – الكسليك تعزيز التجربة الأكاديمية التطبيقية لطلاب الماجستير، من خلال تنظيم سلسلة من الجلسات المتخصصة ضمن مسارات مواد برنامج الـMBA ، بهدف ربط المعرفة النظرية بالممارسة العملية المباشرة.وفي هذا السياق، استضافت الكلية نخبة من الخبراء والمهنيين الذين قدّموا رؤى تطبيقية حول قضايا محورية مرتبطة بعالم الأعمال والاقتصاد والتواصل المهني.فقد استعرض رائد الأعمال الياس حنكش تجربة تأسيس وتطوير منصة Nok Nok، متناولاً نموذج الابتكار الذي اعتمدته الشركة، والتحديات التي واجهتها خلال مراحل النمو والتوسع في بيئة سوقية متغيرة وديناميكية. وأتاحت الجلسة للطلاب فرصة الاطلاع على واقع ريادة الأعمال ومتطلبات بناء الشركات الناشئة واستدامتها.كما قدّم نسيب غبريل عرضاً شاملاً تناول الواقع الاقتصادي الراهن في ، متطرقاً إلى الديناميكيات النقدية وتطورات أسواق ، إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجه الشركات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ما أتاح للطلاب فهمًا أعمق للسياق الاقتصادي المحلي وانعكاساته على بيئة الأعمال.بدوره، قدّم الإعلامي وخبير مهارات التواصل رودولف جلسة تفاعلية تطبيقية حول مهارات الإلقاء والعرض الفعّال، ركّز خلالها على تطوير قدرات الطلاب في تقديم العروض الأكاديمية والمهنية بثقة ووضوح، لا سيما في إطار التحضير لمناقشة الأطروحات وتعزيز الحضور المهني.