تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

أفراح ومناسبات

كلية إدارة الأعمال في جامعة الروح القدس تعزّز نهج "جاهز لسوق العمل"

Lebanon 24
18-05-2026 | 07:47
A-
A+
كلية إدارة الأعمال في جامعة الروح القدس تعزّز نهج جاهز لسوق العمل
كلية إدارة الأعمال في جامعة الروح القدس تعزّز نهج جاهز لسوق العمل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في إطار التزامها المستمر بتطبيق نموذج "الكلية الجاهزة لسوق العمل" (Work-Ready Business School)، تواصل كلية إدارة الأعمال في جامعة الروح القدس – الكسليك تعزيز التجربة الأكاديمية التطبيقية لطلاب الماجستير، من خلال تنظيم سلسلة من الجلسات المتخصصة ضمن مسارات مواد برنامج الـMBA ، بهدف ربط المعرفة النظرية بالممارسة العملية المباشرة.
Advertisement

وفي هذا السياق، استضافت الكلية نخبة من الخبراء والمهنيين الذين قدّموا رؤى تطبيقية حول قضايا محورية مرتبطة بعالم الأعمال والاقتصاد والتواصل المهني.

فقد استعرض رائد الأعمال الياس حنكش تجربة تأسيس وتطوير منصة Nok Nok، متناولاً نموذج الابتكار الذي اعتمدته الشركة، والتحديات التي واجهتها خلال مراحل النمو والتوسع في بيئة سوقية متغيرة وديناميكية. وأتاحت الجلسة للطلاب فرصة الاطلاع على واقع ريادة الأعمال ومتطلبات بناء الشركات الناشئة واستدامتها.

كما قدّم الخبير الاقتصادي نسيب غبريل عرضاً شاملاً تناول الواقع الاقتصادي الراهن في لبنان، متطرقاً إلى الديناميكيات النقدية وتطورات أسواق الذهب، إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجه الشركات اللبنانية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ما أتاح للطلاب فهمًا أعمق للسياق الاقتصادي المحلي وانعكاساته على بيئة الأعمال.

بدوره، قدّم الإعلامي وخبير مهارات التواصل رودولف هلال جلسة تفاعلية تطبيقية حول مهارات الإلقاء والعرض الفعّال، ركّز خلالها على تطوير قدرات الطلاب في تقديم العروض الأكاديمية والمهنية بثقة ووضوح، لا سيما في إطار التحضير لمناقشة الأطروحات وتعزيز الحضور المهني.
مواضيع ذات صلة
ندوة في كلية ادارة الاعمال LAU جبيل محورها النزاعات في الشركات العائلية
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 16:58:16 Lebanon 24 Lebanon 24
جامعة الروح القدس – الكسليك تقدّم "شربل": رحلة إيمان تتجسد على مسرح كازينو لبنان
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 16:58:16 Lebanon 24 Lebanon 24
اتفاقية تعاون بين جامعة الروح القدس و"مركز اليوسف الطبي"
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 16:58:16 Lebanon 24 Lebanon 24
اتفاقيّة تعاون بين جامعة الروح القدس - الكسليك ووزارة الاقتصاد والتجارة
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 16:58:16 Lebanon 24 Lebanon 24

الخبير الاقتصادي

إدارة الأعمال

اللبنانية

أكاديمية

لي وان

التزام

لبنان

القدس

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:29 | 2026-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:30 | 2026-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:33 | 2026-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:13 | 2026-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:15 | 2026-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
Lebanon24
07:29 | 2026-05-18
Lebanon24
06:30 | 2026-05-18
Lebanon24
09:33 | 2026-05-16
Lebanon24
07:13 | 2026-05-16
Lebanon24
06:15 | 2026-05-16
Lebanon24
04:51 | 2026-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24