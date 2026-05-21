

أفراح ومناسبات

عيادة طبية مجانية لأهالي برعشيت

Lebanon 24
21-05-2026 | 00:41
عيادة طبية مجانية لأهالي برعشيت
أعلن رئيس بلدية برعشيت عباس فرحات، في بيان، أنه "في مبادرة إنسانية وتكافلية لافتة، إطلاق مشروع عيادة صحية مجانية، بهدف تقديم الرعاية الطبية المجانية للنازحين من أهالي البلدة والقرى المجاورة".
وأوضح أن "المشروع انطلق في بدايته كفكرة بسيطة داخل صيدلية برعشيت لتأمين الحفاضات والحليب للأطفال. ومع تفاقم الاحتياجات، تطورت الفكرة لتشمل تأمين كل أنواع الأدوية، وذلك بالتعاون والتنسيق بين "جمعية برعشيت بيتنا" وبلدية برعشيت، وبدعم سخي من أصحاب الأيادي البيضاء".

وقال: "عرضنا الفكرة على أحد أهل الخير الداعمين لنا دائمًا، وعلى الفور أبدى جاهزيته التامة وقدم لنا عيادة طبية كاملة بمعداتها، لتكون صدقة جارية عن روح والديه ونيّة لشفاء زوجته، ومن هنا انطلقنا بالعمل في العيادة."

أضاف: "بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، تبنت البلدية والجمعية رؤية تحويل المبادرة إلى مستوصف متكامل يقدم الاستشارات والمعاينات الطبية بشكل مجاني بالكامل. وقد حظيت هذه الخطوة باستجابة واسعة من قِبل عدد كبير من الأطباء من أبناء بلدة برعشيت والقرى المجاورة الذين تطوعوا لتقديم خدماتهم الإنسانية".

وأشار الى أنه "تم تزويد العيادة بمجموعة من المعدات والأجهزة الطبية الأساسية لضمان تقديم خدمة رعاية أولية متميزة، ومن أبرزها: جهاز إيكو (Echo) للتصوير الطبي، جهاز تخطيط القلب، معدات الجراحة الطفيفة للتعامل السريع مع الجروح البسيطة وإجراء الخياطة الطبية عبر جراح مختص متواجد في العيادة".

ووجه نداءً إلى "جميع أصحاب الأيادي البيضاء والجهات الخيرة بضرورة استمرار الدعم والمساندة للقطاع الطبي في البلدة لضمان استدامة هذه الخدمات الإنسانية وتطويرها لتلبية احتياجات الجميع".
 
