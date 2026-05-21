لدعمه لبنان.. تكرين الوزير الأوسترالي طوني بورك

وأشار الرئيس العالمي للجامعة الثقافية الدكتور إبراهيم قسطنطين إلى أنّ "هذه المساعدات ساهمت في تلبية احتياجات أساسية لعائلات لبنانية تواجه ظروفاً صعبة"، مؤكداً أنّ التكريم يأتي تقديراً "للخدمة المتميزة والدعم الإنساني والتضامن مع الشعب اللبناني".وقال قسطنطين في كلمة خلال اللقاء: "الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم تقدّر الجهود التي بُذلت للمساهمة في تأمين هذه المساعدات الإنسانية، والتي حملت الأمل والراحة للعديد من العائلات اللبنانية"، معتبراً أنّ "العمل الإنساني يسمو فوق السياسة والحدود".، شكر بورك الجامعة اللبنانية الثقافية على مبادرتها، منوهاً "بحضورها ونشاطها في المجتمع الأسترالي والجالية اللبنانية"، مؤكداً "استمرار دعم لبنان واللبنانيين عند الحاجة".حضر اللقاء، إلى جانب قسطنطين، العالمي للشؤون الرئاسية ريمي وهبه، ورئيس الجامعة القاري المهندس بدوي الحاج، والأمين العام القاري الدكتور عماد برّو. (الوكالة الوطنية للإعلام)