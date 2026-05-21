أفراح ومناسبات
لدعمه لبنان.. تكرين الوزير الأوسترالي طوني بورك
Lebanon 24
21-05-2026
|
01:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
قدّمت
الجامعة اللبنانية
الثقافية في العالم درعها التكريمي الأعلى من رتبة فارس إلى
وزير الداخلية
والهجرة والفنون والأمن السيبراني الأوسترالي طوني بورك، خلال زيارة إلى مكتبه في سيدني، تقديراً لدوره في دعم
لبنان
والمساهمة في تأمين موافقة الحكومة الفيدرالية الأوسترالية على تقديم مساعدات إنسانية للبنان بقيمة خمسة ملايين دولار في مناسبتين، أي ما مجموعه عشرة ملايين دولار، عبر
وزارة الخارجية
الأوسترالية.
وأشار الرئيس العالمي للجامعة
اللبنانية
الثقافية الدكتور إبراهيم قسطنطين إلى أنّ "هذه المساعدات ساهمت في تلبية احتياجات أساسية لعائلات لبنانية تواجه ظروفاً صعبة"، مؤكداً أنّ التكريم يأتي تقديراً "للخدمة المتميزة والدعم الإنساني والتضامن مع الشعب اللبناني".
وقال قسطنطين في كلمة خلال اللقاء: "الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم تقدّر الجهود التي بُذلت للمساهمة في تأمين هذه المساعدات الإنسانية، والتي حملت الأمل والراحة للعديد من العائلات اللبنانية"، معتبراً أنّ "العمل الإنساني يسمو فوق السياسة والحدود".
من جهته
، شكر بورك الجامعة اللبنانية الثقافية على مبادرتها، منوهاً "بحضورها ونشاطها في المجتمع الأسترالي والجالية اللبنانية"، مؤكداً "استمرار دعم لبنان واللبنانيين عند الحاجة".
حضر اللقاء، إلى جانب قسطنطين،
نائب الرئيس
العالمي للشؤون الرئاسية ريمي وهبه، ورئيس الجامعة القاري المهندس بدوي الحاج، والأمين العام القاري الدكتور عماد برّو. (الوكالة الوطنية للإعلام)
