كلية الإعلام 2 استضافت مديرة مكتب بيروت في موقع "اندبندنت عربية" في محاضرة تفاعلية عن واقع الصحافة الرقمية

استضافت كلية الإعلام - الفرع الثاني ، مديرة مكتب في موقع "اندبندنت عربية" الإعلامية جوزيان رحمة، في محاضرة تفاعلية تناولت واقع الصحافة الرقمية وآليات العمل الصحافي داخل المنصة، إضافة إلى التحديات المهنية والأخلاقية التي تواجه الإعلام الإلكتروني اليوم.نظّمت اللقاء الدكتورة هلا الخطيب، بحضور مديرة الكلية د. جريج، د. جوزيف عساف، د. سابين بو رفول والأستاذة فيفيان كساب وطلاب قسم الصحافة.وتحدثت رحمة عن هوية "اندبندنت عربية" بوصفها النسخة العربية من الصحيفة The Independent، مشيرة إلى أن "الموقع يركز على صحافة "ما بعد الخبر"، أي على التحليلات والتقارير المعمقة والتحقيقات التي تكمن في التفاصيل، وهو الشعار الذي تعتمده المنصة في عملها التحريري".كما شرحت للطلاب إشكاليات الإعلام الإلكتروني، ولا سيما سرعة تدفق الأخبار، والمعلومات المضللة، وغياب التوازن أحياناً تحت ضغط المنافسة، مؤكدة أهمية "التحقق من المصادر والصور، والالتزام بالموضوعية والرأي والرأي الآخر". وتطرقت أيضاً إلى استخدامات الذكاء الاصطناعي في العمل الصحافي، معتبرة أنه أداة مساعدة في التدقيق والتصميم وجمع المعلومات، لكنه "لا يحل مكان الصحافي".وتناول اللقاء مسار إعداد المادة الصحافية، بدءاً من اختيار الفكرة الجذابة وغير المستهلكة، مروراً ببناء الإشكالية وتحديد المصادر والضيوف، وصولاً إلى كتابة العنوان والمقدمة وتقسيم الأفكار والحفاظ على إيقاع القراءة، مع التشديد على أهمية الأرقام والمصادر والصور في تعزيز صدقية المادة الصحافية.كما شرحت رحمة آليات التحرير والتدقيق داخل غرفة الأخبار، وكيفية صياغة العناوين والترويج للمواد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى المعايير المهنية والأخلاقية التي تعتمدها "اندبندنت عربية"، خصوصاً في ما يتعلق باستخدام الصور ومراعاة الخصوصية والبعد الإنساني في التغطيات.وفي ختام المحاضرة، فتحت رحمة المجال أمام الطلاب للكتابة في "بريد اندبندنت عربية"، باعتباره مساحة صحافية حرة تتيح للطلاب نشر موادهم بعد التدقيق، ما يشكل مدخلاً عملياً إلى عالم الصحافة الرقمية.وشهد اللقاء تفاعلاً لافتاً من الطلاب الذين طرحوا أسئلة حول آليات العمل الصحافي، وكيفية اختيار الأفكار، والتعامل مع الأخبار العاجلة، ومستقبل الصحافة الرقمية في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة، فيما اختُتمت المحاضرة بمحاكاة عملية لغرفة ، خاض خلالها الطلاب تجربة إعداد خبر عاجل واقتراح أفكار لتقارير وتحقيقات صحافية.