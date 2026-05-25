بلدية بعلبك وجمعية "حماية" أطلقا مشروع إنشاء مجلس بلدي للأطفال

أطلقت بلدية ، بالتعاون مع جمعية "حماية"، مشروع إنشاء للأطفال، بمشاركة رئيس البلدية المحامي أحمد زهير الطفيلي ونائبه شلحة واعضاء المجلس البلدي، وممثلي الجمعيات التالية: "أوراق ثقافية"، "مجلس بعلبك الثقافي"، " للدراسات والتدريب"، "لجنة اتحادنا قوة"، "لجنة الوساطة وحل النزاعات" في اتحاد بلديات بعلبك، وفاعليات اجتماعية.الطفيليوشدد الطفيلي في كلمته على "دور في النهوض بالمدينة الى جانب المجلس البلدي، خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي يمر فيها "، مشيرًا إلى "أهمية الاستماع إلى وجهات نظر الأطفال، وتحفيزهم على إبداء الرأي وقبول الآخر، وتحمّل المسؤولية، فهم رواد وقادة المجتمع في ".حسنوبدوره عرض رئيس لجنة الثقافة والتربية في المجلس البلدي الدكتور "أهداف المشروع، ومنها إشراك الأطفال في الحياة العامة، والعمل لبناء شخصيتهم الفاعلة، وتشجيعهم على المشاركة الإيجابية في المجتمع".واكد أن "هذا النشاط ليس نشاطًا ترفيهيا، بل هو تدريب عملي للانتقال من ثقافة "اسمع واسكت"، إلى ثقافة "فكر وشارك وتحمل المسؤولية"، وهذا الأمرِ بحاجة إلى تعاون الأهل والمدارس والجمعيات والسلطات المحلية لتحقيق الهدف المنشود".ودعا حسن الى "منح الطفل الفرصة ليعبر عن آرائه، ويشارك في الحوار، ويطرح هواجسه، ويقدم الاقتراحات، ويدرك دوره وحقوقه وواجباته".وأشارت ممثلة جمعية "حماية" ميرفت الرفاعي إلى أن هذا المشروع يهدف إلى "حماية الأطفال، ضمان نموهم في بيئة أسرية سليمة، من خلال منع العنف، وتقديم الوساطة والدعم النفسي، و ذلك للحفاظ على مصلحة الطفل".وتخلل اللقاء مداخلات لممثلي الهيئات والجمعيات المشاركة.