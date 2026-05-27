أفراح ومناسبات

بلدية طرابلس نظمت بروتوكول عيد الأضحى

Lebanon 24
27-05-2026 | 05:22
بلدية طرابلس نظمت بروتوكول عيد الأضحى
نظمت بلدية طرابلس احتفالية ومراسم عيد الأضحى، وفقا للبروتوكول والتقاليد الطرابلسية، بحيث وصل رئيس مصلحة الصحة العامة الدكتور سعدالله صابونة ممثلا محافظ الشمال بالإنابة الاستاذة إيمان الرافعي الى مركز رشيد كرامي الثقافي البلدي نوفل سابقا، عند الخامسة والربع من صبيحة اليوم الأول للعيد، وكان في استقباله رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة ورئيس اتحاد بلديات الفيحاء المهندس وائل زمرلي، نائب رئيس البلدية خالد كبارة، المدير العام لمؤسسة مياه لبنان الشمالي رئيس مجلس الإدارة خالد عبيد،  الرائد زياد يمق ممثلا قائد المنطقة الإقليمية لقوى الأمن الداخلي في الشمال، رئيس رابطة مختاري طرابلس ومدن الفيحاء حسام التوم وأعضاء المجلس البلدي والشرطة البلدية ورؤساء المصالح والدوائر البلدية.
ولدى وصولهم عزفت فرقة من جمعية كشافة الغد الموسيقى الترحيبية، فيما قدمت كوكبة من حملة الاعلام اللبنانية والكشفية واعلام البلدية، تقدمهم الرئيس المؤسس عبدالرزاق عواد بالتحية، وقدمت فرقة من شرطة البلدية التحية.



وبعد استراحة قصيرة في قاعة القصر الثقافي البلدي، انتقل ممثل المحافظ ورئيس البلدية والحضور في موكب أشرفت عليه مفرزة من الشرطة البلدية واخرى من مفرزة سير طرابلس في قوى الامن الداخلي الى دارة مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام في أبي سمراء، حيث كان في استقبالهم المفتي إمام مع عضو المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى الدكتور منذر حمزة، وعدد من مشايخ دار الافتاء.



وتوجه الجميع الى الجامع المنصوري الكبير، حيث كانت في الاستقبال فرق من كشافة الجراح في طرابلس التي عزفت فرقتها الموسيقية النشيد الوطني بقيادة المفوض علاء الوزة، وأدت ثلة من قوى الامن الداخلي وشرطة البلدية التحية.



وبعد صلاة وخطبة العيد، ألبس كريمة المفتي إمام العباءة في تقليد عثماني قديم، بمشاركة الرئيس نجيب ميقاتي والنائب كريم كبارة، الوزير السابق عمر مسقاوي، وعبيد واعضاء المجلس البلدي ورؤساء المصالح والدوائر في دار الفتوى واوقاف طرابلس.



بعد ذلك، تقبل إمام وممثل المحافظ وكريمة  وعبيد والاعضاء ومشايخ دار الفتوى وأوقاف طرابلس التهاني بالعيد من المشاركين في الصلاة.



بعد ذلك، أوصل  رئيس البلدية والمحافظ وعبيد المفتي إمام إلى منزله، حيث انضم اليهم  شخصيات ورجال دين، ومن هناك انتقل  

ممثل المحافظ وعبيد والاعضاء إلى دارة رئيس بلدية طرابلس الدكتور كريمة.
