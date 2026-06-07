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أفراح ومناسبات

في بلغاريا.. منصة VeezPro تفوز بجائزة أفضل وثائقي

Lebanon 24
07-06-2026 | 12:02
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في بلغاريا.. منصة VeezPro تفوز بجائزة أفضل وثائقي
في بلغاريا.. منصة VeezPro تفوز بجائزة أفضل وثائقي photos 0
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فاز فيلم "عدالة إلى قبر" بجائزة أفضل وثائقي في مهرجان Golden FEMI Film Festival للعام 2026، والذي أقيم في السادس من يونيو الجاري، في العاصمة البلغارية صوفيا.   
وقد تسلّمت سفيرة لبنان في بلغاريا السيّدة رحاب أبو زين الجائزة نيابةً عن فريق عمل الوثائقي الذي نشر على منصة VeezPro.
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وفي المناسبة، ألقت السفيرة أبو زين كلمة أصرّت أن تكون باللغة العربية، مشيدةً فيها بالوثائقي لأهميته، قائلة إنّ "الفيلم الوثائقي صرخةٌ مدوية في وجه العنف ضدّ المرأة، للإضاءة على تلك القضية التي تحتّم وعي الضمير الإنساني. 
وشدّدت على أنّ "العمل ليس مجرّد فيلم وثائقي، بل يعبّر عن حاجة المجتمعات والدول لتطبيق القوانين فعلاً، لا أن تبقى حبراً على ورق، بل تقود مسار التوعية والمضي نحو تغيير العقلية، ومن هنا ينطلق دور الإنتاجات الوثائقية والسينمائية في ذلك المجال".
تجدر الإشارة إلى أنّ الوثائقي يتحدث عن "تقتيل" النساء في تونس، البلد الذي اعتُبر متقدّماً في مجال حقوق المرأة، لتأتي الصدمة بأنّ نسبة قتل النساء مرتفعة جداً وتتزايد عاما بعد آخر، في ظلّ غياب أيّ تطبيق فعلي للقانون 58 الذي أقرّ إبّان الثورة، والذي من المفترض أن يناهض العنف ضدّ النساء. 
الوثائقي هو استقصائي، يستند على مقابلات مع ناجيات وضحايا عنف وعائلات ضحايا، بالإضافة إلى وثائق تبيّن النسب وتبرز الحوادث المذكورة. وقد استمرّ العمل على هذا الوثائقي لنحو 4 أشهر.
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